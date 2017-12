Casi 2.600 intervenciones a lo largo del presente año

Las intervenciones realizadas, según informaron, corresponden a actas generales (audiencias), reuniones interinstitucionales, actas en domicilio, actas telefónicas, orientaciones presenciales, informes varios y respuestas de oficios, entre otras acciones.

N Políticas públicas

La Dirección de Niñez y Familia tiene como función fundamental la formulación y ejecución de las políticas públicas para la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestro distrito, y la disposición de medidas de resguardo integral o excepcional en caso de inminencia o vulneración de estos derechos, teniendo a su cargo la coordinación del Servicio Local, como así también del Pequeño Hogar.

El objetivo es planificar y ejecutar políticas públicas para la infancia y adolescencia, teniendo como eje la familia, promoviendo la inclusión social y principalmente buscando fomentar el trabajo articulado que permita integrar acciones sociales que favorezcan a la inclusión de niños, niñas y adolescentes en su grupo familiar, en educación, en servicios de salud y en los barrios. Esto requiere la concertación articulada de acciones entre la Provincia, el Municipio, el Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil.

En tanto, el plantel actual de trabajo está conformado por dos trabajadoras sociales, dos abogados, una psicóloga, una administrativa y una promotora en salud, siendo la coordinadora Yanina Arenas.

N Violencia

Y justamente Arenas destacó que “este año la mayoría de los casos con los que se trabajó fueron a partir de situaciones de violencia”. “Hubo abandonos en menor cantidad, pero principalmente se trabajó con casos de violencia, no sólo violencia física, sino también psicológica y abusos, además de muchos casos de negligencia”, señaló la funcionaria, agregando que los mencionados casos de violencia principalmente se dieron dentro del ámbito familiar.

Respecto al abordaje de estas situaciones, Arenas dijo que “no se trabaja en soluciones inmediatas, sino con casos que se empiezan a trabajar y no siempre de la misma forma, ya que no todas las familias se abordan de la misma manera, teniendo algunas una recepción más costosa”. “Tampoco trabajamos solos, sino que también están instituciones como el Juzgado de Familia y la Asesoría. También hay decisiones judiciales que se deben respetar”, dijo.

Por último, la entrevistada también destacó que la mayor parte de las medidas de abrigo definidas tanto con el Pequeño Hogar como con familiares de menores se han dado más por casos de negligencia que por violencia, a partir de que en los casos de violencia se busca inicialmente sacar al violento del hogar y no a los niños.