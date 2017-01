Casbas: un hombre abusó de sus dos hijas menores y las dejó embarazadas

Dos casos de abuso sexual agravado, uno en Casbas y el otro en la zona rural de esa jurisdicción- fueron denunciados en los primeros días de este mes. Los dos responsables – hombres de mediana edad- están detenidos.

La estricta reserva de la información, habitual en estos casos, deja trascender sin embargo detalles estremecedores, los de los punzantes dramas silenciosos que pasan inadvertidos aún a los convivientes de las víctimas.

N Volvió antes

De uno de los episodios se sabe que el abusador es la pareja de la madre de la víctima que tiene 12 años. Una mañana la madre salió de la casa temprano, como lo hace habitualmente, pero por una circunstancia fortuita regresó enseguida y no al mediodìa como lo hacia cotidianamente. Al entrar, observó al hombre en una actitud que le resultó extraña pero no alcanzó a sospechar; luego halló a la nena en la cama matrimonial, ya una escena no habitual. Bastaron unas preguntas y la criatura contó todo. La revisación médica y el contacto con una psicóloga confirmó la peor de las suposiciones. Hacía cuatro años que el padrastro abusaba de ella. Hoy está detenido, le espera el juicio y una pena que puede llegar hasta los 20 años.

N Padre y abuelo

Del segundo episodio se sabe que ocurrió en la intimidad de una familia –matrimonio y dos hijas-que había venido a trabajar al campo procedentes de otra provincia.

Los hechos se precipitaron de la forma menos esperada. El hombre fue pillado por su esposa en correrías de infidelidad conyugal y lo echó la casa.

Cuando las jóvenes se sintieron a salvo de la presencia del padre y de sus amenazas, sacaron a la superficie toda la angustia que las atenaceaba desde hacía tiempo.

Ambas habían sido madres, pero nunca quisieron revelar el nombre de quienes las habían embarazado. Era su propio padre. Tras la denuncia que radicó la madre, el sujeto fue detenido y permanece al igual que el anterior, en una unidad penal con la misma expectativa de juicio y condena.

Hace casi 20 años años ocurrió en la zona de Trenque Lauquen un episodio similar: un padre que “inició” a sus tres hijas en la vida sexual. Siguió poseyéndolas y las embarazó a las tres que dieron a luz a sus hijos-nietos.

Hubo un tiempo de oscura aceptación familiar de lo que estaba sucediendo hasta que la copa rebalsó. Fue denunciado, juzgado y condenado.