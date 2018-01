Carta documento y nuevo anuncio de medidas de fuerza

La Ley 15.008 promulgada por la gobernadora María Eugenia Vidal la cual establece elevar la edad jubilatoria en forma escalonada para los empleados del Banco Provincia continúa generando malestar en el gremio La Bancaria desde donde, en últimas horas, se envió una carta documento al presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, para evitar que esta medida se efectivice.

“Se le mandó una carta documento al presidente del Banco intimándolo a que no haga uso de la utilidad del Banco porque este es un Banco público y su utilidad es intangible y no puede ser tocada. Porque el decreto (porque la verdad que es fue un decreto y no una ley) de la gobernadora establece que el Banco se haga cargo del déficit de la caja cuando ningún banco lo hace”, expresó ayer a este medio Gabriel Carrizo, del gremio La bancaria.

n Medida de fuerza

En este marco, el dirigente gremial informó que “va a haber medidas de fuerza aún no se sabe qué día pero se van a dar porque esto no puede seguir de esta forma. Si el Banco se tiene que hacer cargo (algo que por ley no lo puede hacer y por la carta orgánica tampoco) vamos a realizar una acción conjunta con los jubilados para derivar en los paros que sean necesarios para que den marcha atrás con esta medida”, dijo antes de culminar señalando que “la caja hay que sanearla, en eso estamos todos de acuerdo, pero no de esta forma sacándole todos los derechos que tiene un jubilado. Porque yo le preguntaría a la gobernadora qué jubilación de privilegio tiene una persona que aportó durante 35 años de vida laboral y luego cuando se jubila sigue aportando casi el 11%, entonces cuál es el privilegio”, se preguntó antes de culminar afirmando que “estamos a la expectativa, pisando en terreno firme porque no queremos cometer ningún error”.