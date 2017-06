Carta abierta a Claudio y Pepe

Considerando que desde que me afilié el 18 de enero de 1966 (es fácil recordar la fecha porque ese día cumplía 18 años y el entonces diputado Armando Anselmo Pastor, me obsequió la ficha de afiliación a la Unión Cívica Radical del Pueblo), fui “radical de a pie”, y agregaría y “en pelotas” porque nunca tuve un cargo que no fuera temporal y electivo, nunca cobré un peso de sueldos, viáticos, ni tuve prebenda alguna, nunca fui otra cosa que Concejal (por elección de la gente) presidente del Bloque (por elección de mis correligionarios) y presidente del Cuerpo (por elección de mis pares). Después de los cuatro años de la concejalía volví a mi viejo estudio de abogado, profesión con la que sin sueldo alguno sostuve siempre mis necesidades vitales y la atención de mis hijos que me dieron la satisfacción -además de graduarse en la Universidad de Buenos Aires-, de obtener sus posgrados y doctorados en las mejores Universidades del viejo mundo, sin haber tenido ningún otro reconocimiento formal, pese a que junto con otros jóvenes de entonces, en plena dictadura y concientes de lo que arriesgábamos a través de los Ateneos Juveniles “Ricardo Rojas” comenzamos la actividad política a principio de los años 80, presionando con ello para el regreso de la democracia y la vigencia de las instituciones (pero claro eso es historia vieja y ya nadie se acuerda), y aunque tenía decidido no participar ni siquiera tangencialmente en esta contienda devenida en “gataparida”, mascando el freno y sofrenando el pingo, se me desbocó la cabalgadura. La Política es una pasión y para los que la hemos sentido así, pese a habérnoslo autoimpuesto, el silencio es una castración cívica imposible de soportar.

Acusa Claudio a “Pepe” de ser juez y parte en una contienda donde hay un solo cargo y por lo menos dos aspirantes, pretendiendo impedir que los afiliados se expresen libremente respecto del mismo, que digámoslo claramente es el de Senador por la IV Sección Electoral.-

n Principios

Tras destacar las virtudes propias de la gran tradición principista de la Unión Cívica Radical y su indiscutible identificación con la democracia en general y la interna en particular, suerte de declaración de principios con los que nadie puede estar en contra, señala la coincidencia de los dos hombres en la militancia partidaria local pero “pertenecientes” a núcleos distintos.

Es bueno que el remitente de la carta abierta recuerde que su pretendida y común militancia no es tan “añeja” como para ostentar tanta pertenencia ni identificación radical, ya que todavía tiene “olor a nuevo”, y su incorporación al partido se produce no cuando estaba “de a pie” sino cuando ya era funcionario municipal, lo que ahora lo lleva a exhibir el fanatismo de los conversos (no sea cosa que alguno se acuerde de esto) y pregonar su génesis radical como si hubiera nacido en la cocina del Comité, condición que sí exhibe “Pepe” Font, que milita en el partido desde siempre y cuya dedicación a las interminables horas de discusiones vacuas, quejas irresolubles y tiempo perdido en inacabables e inconducentes reuniones donde se discute durante horas temas que pueden agotarse en cuestión de minutos nadie le puede negar. Aquí “Pepe” saca ventaja, pero la misma se diluye ante la universalidad de su ambición. Pepe es un dirigente “todo terreno” a cualquier costa, caiga quién caiga y volteando al que se cruce Pepe quiere ser presidente de la Línea, delegado, presidente de la Cuarta, presidente del Comité, candidato a intendente, candidato a diputado, candidato a senador. No hay cargo que Pepe no quiera ocupar, su vocación de poder es indiscriminada y universal.

Pepe quiere “Todo”; acá Claudio compensa, aparece como más modesto; aunque nuevamente “Pepe” recupera porque Claudio nunca tuvo una militancia “de a pie”, sea Municipal y/o Provincial siempre cobró un buen sueldo, que tiene que defender y le permite hacer política sin lesión patrimonial, nunca estuvo ni está “de a pie”. Su militancia es tan rentada como los rentados cargos que ocupa (Dieta municipal y sueldo provincial no es poco premio para tan poco mérito).

Claudio tiene razón en la queja pero no en la apreciación, ya que es cierto que sea pública o privadamente el intendente, violando la naturaleza de su cargo y convirtiéndose de hecho en “gran elector” al estilo de los Príncipes Electores Alemanes que elegían al Kaiser sin el concurso de sus súbditos, desnaturalizando su función que no es esa “apoya la candidatura de Pepe”. Le debe muchos favores, entre otros nada menos que el discernimiento de su candidatura y hasta la propia elección de intendente. Pepe le dio a Miguel la experiencia política que aquél no tenía, la estructura partidaria y el manejo de la campaña que Fernández, bisoño todavía en las grandes lides no podía asumir sin el acompañamiento de su amigo. Puede haberle dicho formalmente a “los dos juntitos” lo que Claudio dice que dijo, no podía decir otra cosa, pero su corazoncito y su esfuerzo (poco desmentido y cuasi público está con Pepe). No debe ser así, y está mal, pero es así.

También asiste la razón a Claudio cuando dice que no ha existido el acuerdo que puede mencionarse (al menos formalmente) y que la responsabilidad ineludible del Presidente del Comité es buscar apoyos desentendiéndose de su cargo presidencial como herramienta de poder, aunque invocar “la memoria de los muchos y grandes referentes partidarios para exigir su prescindencia” aparece como un exceso de evocación en función de una tradición partidaria que lamentablemente carece. Hay que tener muchos años de comité, haber pegado muchos sobres, haber pintado muchos carteles, sufrido muchas derrotas y sentir mucho el centenario partido para poder jurar por las barbas de Alem o bajo el bombín de Yrigoyen.-

Pero finalmente hay algo que los iguala. Tienen el mismo y seductor discurso en cuanto a un “legislador” para Trenque Lauquen, discurso que no se compadece con la actitud que ambos asumieron en 2013 cuando quién esto escribe tenía inmejorables posibilidades de acceder a una Banca de Senador para “Trenque Lauquen” y concurrieron (casual o deliberadamente) juntos al centro de decisión y determinación de esa nominación y con el único propósito de desplazar “de cualquier manera” al candidato de Trenque Lauquen, minaron dicha candidatura y en su “generosa actitud” terminaron apoyando al candidato de Alberti, distrito de 10.000 habitantes en perjuicio del “Senador por Trenque Lauquen”, quién luego pagó a Pepe por el ”favor” recibido con un puestito en el Senado en beneficio de un familiar suyo. Los tres protagonistas de esa histórica determinación están hoy enfrentados por el mismo cargo. El senador Gustavo De Pietro que sin haberse lucido como tal, cuya gestión solo se destacó por la más absoluta mediocridad e intrascendencia, aspira a la reelección (le gustó el carguito que le regalaron los de Trenque Lauquen), Claudio que también le tomó el gustito a los cargos provinciales rentados, y Pepe que conforme sus antecedentes: una vez más está para lo que venga.

Así están las cosas, mientras se ocultan las más mezquinas aspiraciones personales detrás del remanido slogan del “Legislador para Trenque Lauquen”. Que parece valer solo cuando el candidato es alguno de los nombrados.-

La única forma de conseguir un legislador para Trenque Lauquen es con grandeza política, que se dejen de versear y pretender la utilización de la gente en función de sus subordinados intereses y aspiraciones personales. Que el intendente “realmente” deje de pretender la condición de árbitro y que por una vez todo el partido se aliñe tras el mejor candidato, se llame como se llame, pero ahora con firmeza y dejando de ofrecer la imagen del burro tras la zanahoria, porque de seguir como vienen, todo parece insinuar que merced a la “grandeza” de nuestros dirigentes, esta vez “tampoco” habrá legislador para Trenque Lauquen.