Cárceles: Kicillof apuntó contra Conte Grand y anunció la construcción de 1350 nuevas plazas

El gobernador Axel Kicillof anunció este martes la construcción de 1350 plazas para alojar internos de cárceles bonaerenses y morigerar así las condiciones de hacinamiento en los penales, al tiempo que apuntó contra el Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand, en el marco de la polémica por las excarcelaciones.

El anuncio fue realizado esta mañana en conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto a los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni. Allí, Kicillof volvió a remarcar que las excarcelaciones y detenciones domiciliarias corresponden a una decisión del Poder Judicial, y reiteró que a la Provincia solo le competen las condiciones de detención de los internos.

Asimismo, Alak precisó que las nuevas plazas corresponden a una nueva unidad carcelaria en Lomas de Zamora, y a la ampliación de pabellones de las cárceles de Olmos, Campana y Florencio Varela. En total se sumarán plazas por el equivalente a tres unidades penitenciarias, afirmaron.

“Este Gobierno no coincide y le parece en muchos casos aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a quienes hayan cometido delitos graves exponiendo a las víctimas, pero no está en nuestra jurisdicción esa decisión”, señaló Kicillof.

“Espero que esta situación que ha generado miedo e inquietud en la población se revierta, pero eso tiene que ocurrir por decisión del Poder Judicial. Así que tengo fe de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense, con buen criterio, ponga orden y claridad en esta situación. Yo no lo puedo hacer porque hay división de poderes y este Gobierno respeta a rajatabla la división de poderes”, enfatizó el gobernador.

Kicillof hizo además alusión a la resolución 158 con fecha del 18 de marzo, promovida por el Procurador Conte Grand, en la que se instruía a los defensores a impulsar prisiones domiciliarias a la población de riesgo por coronavirus. “Es una resolución que leí con mucho detenimiento y omite señalar que las prisiones domiciliarias no pueden contemplar a quienes hayan cometido delitos graves. Eso no lo dice Conte Grand”, indicó.

En ese sentido, recordó que el Ministerio de Justicia fue consultado luego al respecto y desde entonces sentó postura: “Se dejó en claro que no puede darse este beneficio de la prisión domiciliaria a quienes hayan cometido delitos graves”, señaló Kicillof.

El gobernador apuntó también al diario Clarín, aunque sin nombrarlo, y desmintió el contenido de una publicación en la que se asegura que un juez de la provincia de Buenos Aires salió a denunciar presiones por parte del Ejecutivo para liberar presos. Habló de “falsas noticias”, “mentiras”, “amarillismo” y “persecución”. “Que el medio de comunicación que dio una falsa noticia y del que voy a presuponer lo más que pueda que no es con malicia, que lo desmienta en el mismo lugar”, dijo en referencia a la tapa del matutino.

“Este gobierno se va a ocupar todos los días del trabajo de cuidar a los y las bonaerenses. No nos van a distraer, no busquen porque no lo van a conseguir”, cerró. (DIB)