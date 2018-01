“Cárcel común para Etchecolatz”

En Trenque Lauquen, el mismo día a la misma hora, también habrá una manifestación en repudio al beneficio para un criminal de lesa humanidad que secuestró, torturó y asesinó a cientos de ciudadanos argentinos, organizada por la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen.

“Ya lo hicimos el viernes 29 de diciembre de 2017, y no vamos a cejar en el reclamo fundado en las leyes argentinas y los convenios internacionales de rango constitucional: un genocida, independientemente de su edad, no puede gozar de privilegios que, incluso, reos que han cometido delitos infinitamente menos graves jamás van a obtener de un Poder Judicial con componentes proclives a favorecer preferentemente a terroristas de Estado (como en el caso de los jueces del TOF 6, que beneficiaron a Etchecolatz y al médico Norberto Atilio Bianco, participante en la apropiación de muchos hijos de desaparecidos)”.

Por tal motivo, el sábado 6 de enero “convocamos (junto a otras organizaciones, como la Asamblea Bicentenario) a manifestar, a partir de las 18 en la Plaza San Martín, el NO a la detención domiciliaria para el asesino genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, que será también el rechazo a cualquier otro beneficio infundado para los demás terroristas de Estado condenados, en una época signada por acciones y omisiones de un Gobierno PRO-impunidad”.