Carbap propuso ir a un cese de comercialización de granos y ganado en pie

Las rurales nucleadas en Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), decidieron ir a “un cese de comercialización”, porque hay “mucha molestia y decepción, aseguró el presidente de la entidad, Matías de Velazco, al resumir las conclusiones de la última reunión del Concejo Directivo confederado que se realizó días pasados.

La medida de protesta fue aprobada por los delegados de la entidad en una votación que tuvo amplia mayoría, iniciativa que ya se puso a consideración de Confederaciones de Rurales Argentinas (CRA), la entidad de tercer grado que representa a las confederaciones en el orden nacional, consignó el dirigente en declaraciones al programa Visión de Radio, que se emite por Radio Cadena AM 1470.

“La medida que ya está a disposición de la entidad nacional, quedará condicionada al avance de las conversaciones con el ejecutivo nacional y además será presentada en la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias (MEA), a través de CRA, -una de las cuatro organizaciones agropecuarias nacionales-. para ser evaluada. Creo que la semana próxima debería haber novedades, debería haber algún tipo de definición y el gobierno debería ver cómo puede morigerar esto”, resumió De Velazco.

El titular de Carbap recordó que días atrás hubo una reunión en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, pero “Hasta ahora no hubo conversaciones positivas”, resumió el titular de CARBAP.

En el supuesto caso que las entidades nacionales decidieran esperar para concretar la protesta, De Velazco no descartó que la protesta se concrete por parte de los productores de Buenos Aires y La Pampa porque “están muy molestos, por eso no creo que no haya coincidencias, no tengo dudas”, enfatizó.

n Molestos

“Las medidas molestan mucho y, lo que más malestar causó es la falta de ajuste por parte de la clase política. Ellos no se ajustan nunca y a lo largo de la historia, siempre señalan que el sector debe ajustarse, el problema es que siempre sale sorteado el campo. Mientras, el sector de la minería quedó exceptuado del ajuste (las retenciones para la actividad pasaron del 12 al 8 por ciento), además de la renta financiera. El gobierno no alcanza a tomar dimensión de lo que es el sector agropecuario”, subrayó.

Los pequeños productores o agricultura familiar tendrían algún tipo de beneficio. El mayor volumen de la producción agro ganadera sale de los pequeños y medianos productores.

Con relación al impacto que tendrán las retenciones en producciones como el trigo y cebada, De Velazco explicó que desde el Gobierno “no se tiene en cuenta la gran seca que hoy tenemos en gran parte de las zonas en las que se producen estos cereales, como ocurre en el sur de Buenos Aires con una cosecha que no llega a la mitad de lo que se había previsto, entonces el impacto es mayor porque se llevó la retención de $4,00 por dólar al 15 por ciento y “Ni hablar del desdoblamiento cambiario, porque nuestros insumos se pagan en dólares y por el desdoblamiento cambiario sube el valor del producto por kilo o por litro, y un situación parecida se plantea con los integrantes de la cadena que están antes de llegar al consumidor final, que son los alimentos”, amplió.

Respecto de si habrá o no algún beneficio para los pequeños productores, De Velazco comentó que con la sanción de la Ley por parte de la cámara de Diputados, “se incluyó la conformación de un fondo destinado a la agricultura familiar y al cooperativismo, que sería administrado por el ministro Luis Basterra. El problema es que eso se maneja en forma discrecional, por lo que muchas veces genera un foco de corrupción y de clientelismo, por eso estas cosas no nos gustan, porque consideramos que productores somos todos”, detalló.

En la Argentina la mayor proporción de la producción agrícola y ganadera sale de los pequeños y medianos productores, mientras que los pules de siembra y las megaempresas son contadas con los dedos de la mano.

De Velazco reconoció, asimismo, que siempre hay diálogo con el Poder Ejecutivo Nacional, el punto es ver si está o no dispuesto a morigerar el impacto de estas medidas que ha tomado, “el diálogo no se corta”, concluyó.

Con la sanción de la Ley de Solidaridad Social, los aranceles para la exportación del poroto de soja quedaron en 33 por ciento, para trigo y maíz en 15 por ciento y para las mineras paso de 12 puntos porcentuales a 8 puntos. De los recursos obtenidos de las retenciones de la soja, 3 por ciento formará parte de un finco que se utilizará para apoyar a las pequeñas producciones.