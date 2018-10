Carbap acompañará el reclamo de los tamberos frente a La Serenísima

El presidente de Carbap, Matías de Velazco, confirmó el apoyo de la entidad a la movilización que tendrá lugar el 11 de octubre en Trenque Lauquen frente a La Serenísima en reclamo de una solución para el tambero, que “tiene que ver con dos cuestiones sencillas como son el precio y el plazo”.

En diálogo con el programa “Agenda agropecuaria” que se emite por radio LU 11

De Velazco explicó que una de las “grandes deudas que tiene el Gobierno del presidente Mauricio Macri, con el campo, es el tema de la lechería. Todos pensábamos que cuando cambiara el Gobierno se iba a solucionar. Ya pasaron casi tres años y el sector sigue muy complicado”.

“El Gobierno está trabajando para lograr un sistema de información transparente. Son soluciones estructurales para uno o dos años. La realidad es que hay una necesidad imperiosa ahora, para evitar que la gente se siga cayendo, que se sigan cerrando tambos y que se sigan enviando vacas a faena. El Gobierno no logra entender que la solución que se necesita es hoy”, explico el titular de Carbap.

Malestar

Sobre los productores y la actividad del tambo, De Velazco reflexionó que “para llegar a tener un rodeo de tambo, vos tenés años de genética y de trabajo. No puede ser que se cierren tambos y se pierda todo eso”.

“Lo que yo estoy notando es que empieza a aparecer un malestar entre los productores, eso se vio reflejado en el Consejo de ayer. Es como que se está acabando la paciencia. El gobierno le pide un compromiso y un fuerte apoyo al sector, vía retenciones, pero no estamos viendo que el propio Gobierno termine de hacer el ajuste. Queremos ver reglas claras y no las estamos percibiendo”, sostuvo el Presidente de Carbap.

Además fue contundente y dijo que “a la Provincia de Buenos Aires no le interesa la producción, no mira la producción, nunca la ha tenido en cuenta. La provincia de Buenos Aires es una fuerte productora de leche. La Gobernadora María Eugenia Vidal debería ocuparse del tema de los bonaerenses y no lo está haciendo. Debería llevar el reclamo a nivel nacional y no lo está haciendo”.

Para finalizar sobre la protesta indicó que “es necesario que la gente acompañe porque hay que ayudar al Gobierno a que tome las decisiones correctas”.