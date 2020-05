Canal 12: “Modelo del interior del país”

Es sabido que cuando una institución cumple nada más y nada menos que 50 años, es muy difícil hacer un repaso justo de cada uno de los hechos importantes que configuraron su historia. Siempre queda algo afuera y es lógico ya que sería demasiado largo contarlo todo, por más importante y pintoresco que sea.

Anécdotas, logros destacados, personalidades que deben ser reconocidas y las características del crecimiento en los distintos aspectos de su funcionamiento son realmente muchas y todas merecen un lugar distinguido en su historia. Y todo lo antes citado fue aclarado a La Opinión por Juanín Giménez, un conocido trabajador de Canal 12, la tradicional emisora local que ayer cumplió 50 años de rica vida. “Anécdotas hay muchas”, afirma a modo de aclarar que no todo podrá ser contado. No obstante, Jiménez se animó al desafío de compartir con este medio mucho de lo que recuerda, aunque (vuelve a aclararse) no todo. “Imaginate que son 43 años, ha pasado de todo”, comenta.

Historia

“Canal 12 sale al aire el 22 de mayo de 1970 como circuito abierto”, comienza contando Juanín, cuyo verdadero nombre es Juan Domingo Giménez aunque, de esta última manera, nadie lo reconocería en Trenque Lauquen.

Él continúa: “Primeramente, como circuito cerrado fue TV Canal 2. Luego, como circuito abierto fue Canal 9 con el que se trabajó con un equipo traído desde Bahía Blanca y, después, pasó a ser LU91 TV Canal 12. Cuando yo entro al canal, en mayo de 1975, el canal fue intervenido por el Estado. Los primeros 5 años, antes de la intervención, la dueña de los medios de comunicación de la ciudad era la empresa Radio y Televisión Trenque Lauquen”.

“El Canal nace en su antiguo edificio, donde hoy está ubicada LU11 Radioemisora del Oeste y con la cual teníamos una antena en común. La antena tenía 110 metros y, arriba del todo, tenía los paneles de hierro los cuales eran la antena de Canal 12. En agosto de ese año empiezo a ser empleado de Canal 12 porque se necesitaban técnicos. En ese momento, técnicos de televisión en Trenque Lauquen no había muchos y yo no era Técnico en Radio y Televisión, sino que era Técnico Mecánico Nacional egresado de la Escuela de Educación Técnica donde me recibí y, antes de entrar al Canal, me fui un año a la colimba. Volví en marzo del ’75, se me tomó un examen en el Canal y me tomaron”, recuerda el entrevistado.

Formación

Giménez comenta que, ya como trabajador del canal hizo “un curso en Radio y Televisión por correo”. “En esa época se hacían así. Y luego de un año o dos empecé a hacer otro curso de Radio y Televisión que se hacía en horario nocturno en la Escuela Técnica. Y ahí obtuve mi título de Técnico de Radio y Televisión. Empecé a trabajar como técnico en televisión, área en la que tenía muy poco conocimiento cuando arranqué porque no era mi especialidad. Pero al tener conocimientos en técnica obtenidos en la ENET me abrió un panorama muy amplio que me permitió aprender con facilidad. Y fue así que el primer trabajo que hice en televisión fue hacer una grabación en exterior en Santa Rosa, La Pampa, en los primeros meses de 1976. Vino un alto funcionario del gobierno y tuve que salir con la cámara, con una máquina de grabar de cinta abierta. Las cámaras eran las mismas que había en el estudio, así que había tres cámaras en blanco y negro y teníamos que desarmarlas y armar con una cassetera a cinta abierta e ir a grabar. Esa fue la primera nota que hice dentro del canal”, dijo antes de agregar: “mi función específica adentro del canal fue operador de planta transmisora y esa fue la función que cumplí toda mi vida dentro del canal. Pero, a su vez, como era técnico, también salía a hacer exteriores”.

Tecnología

Juanin Giménez recuerda que en aquellos primeros años “las transmisiones locales las hacíamos con equipos de UHF, salían feas, se cortaba la señal”. “Hacíamos eventos como La Rural, las misas, la fiesta de Trenque Lauquen hasta que, en su momento, en el año ’85, hicimos la primera transmisión en directo desde la Municipalidad, fue cuando estaba Fito Rivera de director. Siempre fuimos detrás de la tecnología. Para nosotros fue muy difícil tener la tecnología de punta porque estábamos lejos de Buenos Aires y no teníamos el presupuesto necesario como tienen los grandes medios. Pero siempre nos mantuvimos con una señal buena al aire, la verdad que en ese sentido no se pueden quejar los televidentes de Canal 12”, remarca.

Canal 12: “Modelo del interior del país” Anterior 1 De 4 Siguiente

Última remodelación

Entre otros de los éxitos de Canal 12, Juanín destaca lo ocurrido en el año 2012 “cuando vino la remodelación y, en ese mismo año, vino la TDA que funcionó en un principio en el Canal con una antena móvil”. “El año de la remodelación tuvimos que irnos a LU11 y transmitir desde los estudios viejos. Tuvimos que trasladarnos allá, montar todo y hacer el enlace porque la antena siempre siguió estando donde supo funcionar el Tiro Federal. Ese fue otro logro. Y en ese año llegó toda la última tecnología, todo digital, todo computarizado, cámaras de última generación. El canal llegó a ser y hoy es el canal modelo del interior del país”, afirma.

En el mismo sentido, el entrevistado agregó: “En 2015 logramos traer una antena satelital para transmitir desde Trenque Lauquen hasta Buenos Aires. Tenemos el enlace hecho con ‘El Pampero’ que es el programa líder que hay en Trenque Lauquen y que tiene una gran repercusión a nivel nacional. También con ese mismo enlace hicimos la transmisión en directo desde Villa Epecuén. Fue un logro para todo Trenque Lauquen y, por supuesto, también para el canal”.

Por último, el reconocido trabajador televisivo afirma que “hay un montón de anécdotas locales que son dignas de tener en cuenta como la ocurrida en el año de las inundaciones de Trenque Lauquen, entre los años ‘85 y ’87”. “Teníamos que llegar al canal desde el acceso Tavoloni en bote debido a la cantidad de agua. Además, Canal 12 tuvo mucha presencia en toda la zona, se hacían eventos especiales. El Canal nació en Trenque Lauquen y siempre tuvo carácter regional y eso es bueno porque te permite abrir más la perspectiva de Trenque Lauquen”, contó. Sobre el final, agregó: “Mi historia dentro del canal fue ser operador de planta, técnico y camarógrafo. El canal del interior te permite conocer un montón de funciones. Siempre digo que más que mi segunda casa, Canal 12 fue mi casa porque estuve 43 años trabajando hasta que el año pasado me jubilé. Fue una satisfacción y estoy muy orgulloso de haber pertenecido a un medio tan importante como es Canal 12. Hoy en día es un orgullo tener un canal como el que tenemos, la gente tendría que participar e ir a conocerlo porque es un orgullo. Esa es mi historia, fueron 43 años al servicio de canal 12”.

🟢 Una epopeya: el Mundial ‘78————- Entre los logros conseguidos por Canal 12 a lo largo de su historia, Juanín Giménez destaca uno con mucha vehemencia: “Uno de los logros importantes que hicimos fue transmitir el Mundial ’78 el cual se transmitió en directo en el país a través de la Argentina Televisora Color que se inauguró en el año ’78 para, especialmente, transmitir el Mundial. Pero nosotros en Trenque Lauquen no teníamos enlace para transmitir en directo. Entonces, una solución que se logró fue grabar el partido en Santa Rosa, La Pampa, y luego retransmitirlo en Trenque Lauquen. Y fue así que hicimos realmente una epopeya para la época porque realizamos un vínculo y un enlace terrestre con Santa Rosa. Habíamos formado dos o tres grupos de trabajo y entonces iba un auto con tres o cuatro personas y grababan el primer tiempo en Santa Rosa. Cuando terminaba el primer tiempo salía el auto para Trenque Lauquen y, cuando llegaban, empezaban acá a transmitir el primer tiempo. Se transmitía en diferido con una hora o 45 minutos de diferencia el cual era aproximadamente el tiempo que te permitía llegar desde Santa Rosa a Trenque Lauquen. Y, al mismo tiempo, otro grupo se quedaba en Santa Rosa e iba grabando el segundo tiempo. Entonces, mientras se estaba jugando el segundo tiempo, en Trenque Lauquen se estaba viendo el primero. Esa fue una epopeya que hicimos viajando durante ese mes para transmitir el Mundial 78 que se transmitió prácticamente entero. Fue uno de los grandes logros del canal”.

🔵 Década del ’80: llegada del color y la caída de la torre————–El entrevistado señala que “uno de los grandes logros del canal fue que en 1980”. “Salimos a color. Adaptamos el equipo transmisor y, en la década del ’80, ya teníamos color en Trenque Lauquen lo cual fue un logro muy importante para la zona y para Canal 12. Pero tres años más tarde, el 7 de marzo de 1983, vino un tornado y nos tiró la torre. Estuvimos prácticamente un día sin transmitir porque la torre se cayó y quedó en el suelo. Lo único que quedó fue el edificio donde estaba el equipo transmisor. Entonces, la única solución que teníamos era armar la antena arriba del techo de la planta transmisora. La antena tenía arriba cuatro paneles, uno apuntando a Pehuajó, otro a América, otro a Casbas y otro hacia La Pampa. Se armaron uno o dos paneles y estuvimos transmitiendo desde arriba del techo de la planta transmisora durante mucho tiempo para Trenque Lauquen, Beruti y algún lugar de la zona en el cual la señal llegaba muy pobre, con baja potencia, pero fue la única manera de poder transmitir”, contó.

A esto agregó: “Luego tuvimos un problema: Es Estado no se hacía cargo de poner una torre en el mismo lugar en el que se había caído porque era un predio privado. Y había que trasladarse y hacerlo en otro lugar. En ese momento se creó la Fundación Comunidad Oeste Bonaerense y, con ayuda de la política, se logró que el Estado pusiera una torre y así se consiguió el predio del ex Tiro Federal (donde estamos actualmente saliendo y transmitiendo) a través de un comodato por 99 años para que funcionara el canal en esas instalaciones que estaban prácticamente abandonadas. El Estado puso la antena, la torre, pero había que conseguir un equipo transmisor porque el que estaba era obsoleto.

Entonces, a través de la Fundación Comunidad Oeste Bonaerense que estaba integrada por las Fuerzas Vivas de Trenque Lauquen y de la zona, intendentes, comisiones y los empleados del canal, se hizo una colecta y se consiguió recaudar fondos para comprar un equipo transmisor que ya era de tecnología más desarrollada”.