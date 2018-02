Campaña de los farmacéuticos

En la recorrida de la Farmamóvil, que continuará luego por otras ciudades del territorio bonaerense, participan farmacéuticos de distintos barrios y localidades nucleadas en el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, entre ellos de la filial Trenque Lauquen, y se busca interiorizar a los vecinos sobre las consecuencias que tendría la vulneración de las leyes vigentes para la salud pública, para el acceso al medicamento y las farmacias comunitarias, ante la pretensión de avasallar la norma de la cadena Farmacity.

Durante los jueves del mes de diciembre pasado, la Farmamóvil y puestos de salud ambulantes estuvieron frente a la Corte Suprema Justicia de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y desde el 6 de enero hasta ayer, la Confederación de Farmacias Argentinas (CoFA) instaló el Espacio Ambiente en Playa Grande, en Mar del Plata, donde además de dar a conocer la postura de los farmacéuticos frente a la mencionada amenaza, se realizaron charlas, actividades recreativas, servicios de belleza, toma de presión, juegos y sorteos, y se presentó #RedCOFA, la red de farmacias más grande del país, para posicionar los servicios farmacéuticos como valor diferencial de la farmacia comunitaria.

n En el marco de la ley

Los farmacéuticos no se oponen a la radicación de la cadena Farmacity en la provincia de Buenos Aires por temor a la competencia, ya que no existe ninguna diferencia en los precios de los medicamentos que la empresa puede ofrecer respecto de las farmacias, sólo sostienen que si desea hacerlo esto deberá ocurrir en el marco de las leyes que rigen, tal como lo hacen las farmacias que a diario se están abriendo en el territorio bonaerense.

Las farmacias en ciudades y pueblos del interior de la Provincia son consideradas un servicio público, no un comercio, y cumplen un rol social: están en las localidades alejadas de las cabeceras de los distritos y en diferentes barrios, y las 24 horas de los 365 días del año brindan asistencia y una atención integral que las cadenas empresariales no contemplan. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cada Farmacity que abrió, se cerraron entre siete y nueve farmacias.

Aunque desde 2012 la Justicia en tres oportunidades -primera instancia, Cámara Contenciosa y Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, esta última en diciembre de 2016- se pronunció siempre por unanimidad en defensa del modelo equitativo y eficiente imperante para la salud pública, y rechazó una y otra vez la ambición de Farmacity, ésta volvió a la carga contra el Estado bonaerense y en su propósito de instalarse en la Provincia ingresó un nuevo recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora deberá expedirse.

El objetivo de Farmacity tal como está expuesto viola varios artículos de la ley 10.606 –y sus modificatorias-, que regula la actividad de los farmacéuticos. Por ejemplo vulnera el artículo 14°, que constituye como propietarios de farmacias a empresas unipersonales, sociedades en “comandita simple” (un propietario y un farmacéutico), farmacias sindicales y hospitalarias, mientras que Farmacity es una sociedad anónima. Y también quebranta el artículo 3°, que establece la densidad poblacional y fija la cantidad de farmacias en una cada 3.000 habitantes, además de la distancia de al menos 300 metros entre una farmacia y otra.