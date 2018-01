Campaña de inscripción y mensaje de apoyo a Juanita

En días en que la importancia de la donación de órganos ha vuelto a los primeros planos en diferentes medios de la región, e incluso nacionales, a partir del caso de Juanita Sosa, la niña treintense que espera por un trasplante de corazón internada en terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, se anunció para hoy en Trenque Lauquen un evento que constará de actividad de campaña, de inscripción y concientización sobre el tema, desde las 20 en la plaza San Martín.

La propuesta girará en torno a una campaña organizada en conjunto entre el INCUCAI, CUCAIBA, el Municipio trenquelauquense y vecinos de 30 de Agosto. En tanto, la campaña institucional se dará “por toda la gente que está en lista de espera, a la vez que vecinos de Trenque Lauquen y 30 de Agosto, que viajarán especialmente, manifestarán su apoyo a Juanita, además de resaltar la importancia de la donación”, según anticipó Leandra Phagouapé, promotora del CUCAIBA y del Municipio.

Por la campaña se entregará folletería y estará abierta una inscripción para quienes quieran registrarse como donantes. Mientras que también estarán acompañando vecinos que pegarán carteles y manifestarán apoyo a Juanita Sosa y su familia.

N Registros

Cabe destacar que el tema de la importancia de la donación de órganos viene siendo un punto sensible en los diferentes medios a nivel local, sobre todo tras el caso de Bautista Caballero, el chico que a fines de 2016 recibió un trasplante de corazón luego de esperar varios meses. Aunque, a pesar de este resonante caso, los últimos años no fueron muy positivos a nivel local en cuanto a inscriptos como donantes que se han sumado. “En años anteriores al caso de Bauti hubo mejores campañas”, señala Phagouapé, destacando que en 2017 sólo se registraron en Trenque Lauquen 50 nuevos donantes, cuando, por ejemplo, en 2014 fueron casi 200.

Otro punto a destacar es que es importante realizar inscripciones mediante el INCUCAI o CUCAIBA, como se va a poder hacer hoy en la plaza, ya que opciones como las del registro a través de las licencias para conducir no son tan concisas. “En el registro para conducir, por más que figures como donante, no estás inscripto como tal. Hay que hacer hincapié en que se hable del tema con la familia. La Ley de Trasplante y Donación dice que la familia se puede negar aunque la persona haya manifestado voluntad de donar. Por eso es importante estar registrado a través del INCUCAI o CUCAIBA, algo que se puede hacer a través de las páginas web incucai.gov.ar o cucaiba.gba.gov.ar, desde donde inclusive se pueden imprimir las respectivas credenciales”, explicó, añadiendo que “si bien la información que figura en el carnet de conducir sirve, si uno no figura en el registro no es tan visible”.

n Dudas

En cuanto a otras dudas importantes que suele tener la gente, Leandra dijo que “pasan por la diferencia entre el coma y la muerte encefálica, o por el tráfico de órganos, que en Argentina es imposible, porque los órganos sirven cundo la persona está fallecida y mantenida por asistencia especial para que el cuerpo no se deteriore”.

Y respecto a la primera de las dudas marcadas, la entrevistada explicó que “es sumamente importante para que haya un donante que se de una muerte encefálica, algo para lo que hay un trabajo del INCUCAI, que se lleva los órganos que sirven luego de comprobar todo lo necesario”, agregando que la ablación de pulmones es una de las más difíciles de concretar, mientras que los órganos habitualmente más necesarios son los riñones, aunque también se pueden trasplantar el corazón, el hígado o el páncreas”.