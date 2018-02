Camioneros: continúa el corte en el cruce de rutas y se negocia con empresas

El paro impulsado por transportistas locales que desde el martes reclaman en las rutas 5 y 33 por la implementación de una tarifa única, entre otros reclamos, continuará durante los días que siguen hasta tanto no se logre un acuerdo con las empresas locales. De esta manera lo definió una asamblea realizada ayer por la tarde entre camioneros locales y representantes del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina.

En horas de la mañana había trascendido que existía la posibilidad de que el corte fuera levantado con el objetivo de no desgastar la lucha y demostrar buena predisposición ante las empresas con las que, durante el día de ayer, se mantenían reuniones para analizar la problemática y alcanzar puntos de acuerdo. Esa primera intención no prosperó y el corte continúa.

Cabe señalar que, entre los reclamos efectuados, también se encuentra el valor del combustible y los costos generales para mantener un camión. Por esa razón, los camioneros locales se plegaron a la medida de fuerza realizada a nivel nacional llevada adelante por choferes y propietarios de camiones aunque, a partir de ahora, decidieron focalizar la mirada a la problemática local. Y, en ese marco, se decidió intentar alcanzar puntos de acuerdo con las empresas con el fin de no continuar con un sistema que genera enormes perjuicios en los ingresos de los transportistas.

n Reuniones

Oscar Correa, delegado nacional del sindicato fletero, explicó a este medio los pormenores del conflicto. “El corte en el cruce de rutas continúa hasta tanto no tengamos un acuerdo con las empresas locales. Hoy tuvimos seis reuniones y las mismas continuarán durante la semana que viene, siempre esperando que sean positivas porque, en caso contrario, tomaremos las medidas correspondientes”.

Respecto del intento por levantar el corte que no prosperó, Correa explicó que “se realizó una asamblea, se preguntó y se consensuó que hasta que no tengamos resultados no se levantará el corte. Dialogamos con seis empresas, sólo con una hubo una discusión fuerte, después todas las empresas estuvieron de acuerdo en regularizar las tarifas. La idea es seguir visitando las empresas. Empresa que no obedezca el reclamo del sindicato va a tener un paro por tiempo indeterminado”.

Baya Casal, Fedea SA, Grobocopatel, ACA y Cargill fueron algunas de las empresas con las que ayer mantenían regiones “porque tienen el acopio de la mayoría de porcentajes de Trenque Lauquen”, comentó Correa y adelantó que las reuniones continuarán la semana que viene.

n Centro de Camioneros

Por otro lado, Correa informó que “a partir de ayer (por el jueves) se conformó en Trenque Lauquen el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina por la parte de dueños se ha conformado en Trenque Lauquen y también el Centro de Camioneros que son camioneros unidos que van a trabajar para acceder a los beneficios que merecen”.

En ese marco, el entrevistado expresó que “estamos invitando a todas las empresas a dialogar para tratar todos estos temas. A partir de ahora van a dialogar el Sindicato para que los camioneros puedan tener más carga. Por ley, corresponde un 60 por ciento de carga en tren y el 40 por ciento para los camioneros pero hasta ahora no se estaba cumpliendo. El tren se estaba llevando un 90 por ciento. Por supuesto que esto va a llevar un proceso de trabajo y entendimiento”, dijo.

Correa explicó que “el sindicato no puede pelear para unipersonales, sino para todos, es un grupo de compañeros que van a estar al frente, yo lo único que voy a aportar es la chapa del sindicato y la lucha por derecha, vine a acomodar el transporte en esta zona, hay compañeros que les ha interesado. La idea es que el transporte tenga un cambio y que el camionero tenga el beneficio que merece por su trabajo”.

Por último, agregó que “había problemas y entonces nosotros vamos a armar un sistema justo y para todos en el Centro de Camioneros. Si el número uno hace 100 viajes, el número 200 también, no tener preferencias, no vamos a obligar a ninguna empresa”, dijo antes de agregar que “aquella empresa que no cumpla con la ley la vamos a denunciar. A partir de la semana que viene habrá medidas de fuerza en algunas empresas con las que no lleguemos a un acuerdo. Queremos hacer las cosas bien, una vez en la vida que el camionero tenga la ganancia que merece, que gane lo que es de ellos, que no le roben”.