Cambodia, convocada por segundo año consecutivo para el Summer Fest 2018

La banda trenquelauquense Cambodia volverá a actuar en un escenario internacional. De la misma manera que ocurrió el año pasado, el grupo ahora integrado por los músicos Tomás Gaudio (voces, guitarra acústica, guitarra eléctrica y cajón) y Franco Armando (voces, guitarra acústica, bajo y teclado) se presentará nuevamente en el Summer Fest 2018, el festival más largo del mundo, que se realizará en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, desde el próximo 27 de junio hasta el 8 de julio.

Y unas semanas antes, el sábado 9 de junio, la banda actuará en Trenque Lauquen en un recital con varios músicos invitados. El mismo se desarrollará en el Centro Cívico desde las 20.30, destacándose que para todos quienes deseen asistir ya están disponibles las entradas en la Dirección de Cultura Municipal.

En este marco, cabe señalar que se avecina una nueva gira en la que los músicos locales compartirán este encuentro con artistas como Imagine Dragons, The Weekend, Dave Mathews Band, Arcade Fire, Kaleo, J. Cole, Def Leppard, entre muchísimos otros artistas reconocidos mundialmente.

Se trata de un festival que cuenta con 11 escenarios y dura 11 días en el marco de la celebración de la independencia de Estados Unidos.

La segunda

Cabe recordar que ya en el año 2017, su gira “Arrivals”, llevó a Cambodia tres meses por 11 estados del país de Norteamérica y México, pudiendo dar a conocer su música en este mismo festival donde compartieron la grilla con figuras internacionales como Bob Dylan, Red Hot Chilli Peppers, Tom Petty & Heart Breakes, Zack Brown Band, Willie Nelson y muchísimos más, además de haber sido entrevistados por Perros de la Calle en Nueva York.

Historia

Es preciso señalar que la propuesta de Cambodia se caracteriza por sus canciones en inglés, todas de composición propia, que van desde el indie/folk al pop inglés, una influencia marcada también por la gran importancia dada a la armonía de las voces que integran la banda.

Un breve repaso por la historia de la banda tiene como referencia el año 2014 donde editaron su primer disco homónimo que fue producido por Maximiliano Padín, músico de Kevin Johansen and The Nada.

En 2016 lanzaron el segundo disco llamado “Beatsonthe Beach” producido por Nacho De la Riega en el Estudio Bulo y fue presentado en la ciudad de origen de la banda en un show junto a Guasones.

El primer corte del disco es “No More Trouble” junto a su videoclip. En 2017 presentaron dos nuevos singles en las plataformas digitales y para el final del mismo año apareció un EP grabado en la ciudad de México, durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Recientemente, en 2018, la banda lanzó un nuevo EP con una sesión grabada en vivo en un estudio de Booklyn, NY, durante la primera parte de la gira Arrivals. Así Cambodia viene tocando en diferentes escenarios de Buenos Aires y el país entre los que se destacan el festival de Isenbeck Rock n´ Chop, Corona Sessions, MOD y el Hard Rock Café, entre otros, con giras en el sur y la costa atlántica.