Cambios en el gabinete, recolectores y qué hacer con los perros callejeros

n Por teléfono

n Recolectores

¿Qué hago? Una vecina de la calle 9 de Julio al 600 se queja “… el jueves saqué los residuos inorgánicos al cesto, bien preparados y en horario. Para mi sorpresa, los recolectores se llevaron todo lo que otros frentistas habían dejado en la rambla (que creo no se puede hacer) y lo mío lo dejaron. El lunes que viene ¿dónde dejo la basura inorgánica?

n Recolectores 1

Una queja sobre los barrenderos. Antes ponían la basura en una bolsa y la dejaban en una esquina, pasaba el camión y la recolectaba. La señora Motrel nos exige las bolsas, negras, verde y roja y los barrenderos tiran toda la mugre que quedan muchos días. Por qué no se hace lo mismo que en tiempo atrás que se recolectaba, se ponían bolsas y pasaba el camión. Me parece lo mejor para que la basura no esté desparramada casi diez días en las esquinas.

n Cambios

Estoy leyendo en La Opinión los cambios en el gabinete. No tengo dudas que el pensante de todo el municipio es el contador Zamibiazo y el ejecutor es el intendente pero la pieza clave es el contador Alfredo Zambiasio.

n Calabozos

La mamá de un hombre que estuvo preso unos días en la Comisaría de Trenque Lauquen, se queja: “Si los calabozos están clausurados no tendría que haber nadie ahí, cada vez que tienen que ir al baño tienen que llamar para que los lleven, no puede ser, son personas”. Y se pregunta si los jueces (que clausuraron) “saben algo de todo esto”.

n Inspectores municipales

Enrique dice que tiene opiniones divididas de los inspectores municipales “… hay algunos que son una monada, educados y atentos; pero otros dejan mucho que desear en sus modales. Yo sé que muchas veces los reputean, pero tienen que conservar su lugar”.

n La web

n Cambios en el gabinete

José cuestiona los cambios e incorporaciones en el gabinete municipal: Cada vez más secretarios, parece que los únicos que nos ajustamos somos nosotros, el pueblo de Trenque Lauquen

n Inflación

Marcelo se refiere a la situación del país: No soy k, pero la realidad es que a mí con sus gobiernos me fue re bien. La inflación, es cierto, hacia rato que no tenía semejantes disparadas de precios. Hoy veo cómo familias enteras se les complica llegar a fin de mes y la realidad que antes no pasaba. Tampoco todo es culpa del Gobierno anterior, háganse cargo muchachos del Pro.

n Franco de Vita

Fabián criticó el recital de Franco De Vita. “Malísimo el recital, no podía cantar esta persona, desafinado, no le daba la voz, es decir un espectáculo impresentable. Lo único bueno el sonido y la pantalla”.

Eduardo también opinó al respecto: “De Vita debería pedir a través de su representante un pulmotor para cantar. Que ha sido del mejor espectáculo de la historia de Barrio Alegre, es una tomada de pelo a los directivos que estuvieron en la historia del Club”.

n Por facebook

n Cámaras

Gastón se refirió a la instalación de cámaras en Trenque Lauquen: “Lo que quisiera es que las usen para controlar las motos, sin casco, haciendo ruido y explosiones, tomando alcohol, haciendo willie, etc. Los fines de semana con mayor control en el acceso por favor, más cámaras y mal usadas es más gasto”.

n Cambios

Alberto se refirió a los cambios en el gabinete municipal: “¿Sr. Intendente piensa seguir agregando funcionarios? Además de los movimientos que produjo lo que representará para el municipio un mayor gasto en sueldos, discúlpeme pero me parece que se equivoca. Sr. yo sólo soy un ciudadano nacido en Trenque Lauquen que tiene sus impuestos municipales, provinciales y nacionales al día”.

n Plan Fines

María Celeste dejó su opinión sobre el comienzo de la inscripción al Plan Fines y contó su experiencia al respecto: “Qué lindo terminar los estudios como lo hicimos más de 50 personas en el 2014 en 30 de Agosto y nunca recibimos nuestro título. Nadie se hace responsable, es una vergüenza, nos cansamos de llamar por teléfono. Espero que los nuevos estudiantes puedan culminar sus estudios y les den el certificado. Nosotros estamos esperando hace 3 años”.

n Por mail

La vecina Norma remitió un mensaje que envió a la gente de UPA. Dice lo siguiente: “Es muy loable la protección de los animales y muy necesario incentivar la adopción responsable. Para una ciudad como Trenque Lauquen, sería fundamental resolver el problema que ocasionan los perros callejeros. Este verano era difícil caminar por el Parque. ¿Por qué no promulgar y hacer cumplir ordenanzas que obliguen a los dueños a pasearlos con la correa? ¿Por qué los perros dificultan el acceso a los negocios, bancos, atacan a quienes van a trabajar en moto o bicicleta, etc.? Las personas mayores corren el riesgo de caerse porque deben esquivarlos a cada paso. No estoy en contra de los animales, pero en cualquier lugar del mundo medianamente civilizado, los animales callejeros no están entre las mesas de los restaurantes y bares babeando a los comensales, ni robando porciones de pizza. ¿Sabían que el subdesarrollo de un país se mide también por la cantidad de perros callejeros? Trenque Lauquen está lejos de ser la ciudad ecológica que alguna vez pretendió ser. Es una verdadera lástima, porque insisto es loable la acción protectora, de adopción y tenencia responsables. Este verano, durante mis vacaciones en la ciudad, escuché a todo el mundo quejándose por esta situación lamentable y todos diciendo “no podemos hacer nada” porque UPA no lo permite. ¿Qué clase de ONG es UPA, para que no acepte sugerencias, ideas superadoras e inquietudes de los ciudadanos que abonan sus impuestos?