Cambiemos y el PJ acordaron postergar el pedido de desafuero de Cristina

En la reunión de Labor Parlamentaria del Senado se definió que el período de 180 días es de días hábiles, por lo que esa discusión deberá tratarse en septiembre, aunque para algunos legisladores el plazo sería noviembre.

“Hay amplio consenso de casi todas las bancadas en que los plazos deben computarse en días hábiles. No se vence el plazo y el desafuero se trataría en septiembre”, afirmó Humberto Schiavoni (Misiones), presidente del bloque del PRO en el Senado al término de la reunión de labor parlamentaria.

La información fue confirmada también por voceros del PJ, quienes señalaron que en la reunión “todos los bloques, menos el FPV, estuvieron de acuerdo en que se computen los días hábiles a partir de la fecha de ingreso a la Comisión”. Como se esperaba, el Frente para la Victoria rechazó la postura de Cambiemos y el PJ, y denunció el consenso entre ambos bloques como parte de la persecución política contra la ex presidenta.

El juez federal Claudio Bonadio acusó a la ex presidenta de encubrimiento en el marco de la causa por el atentado a la AMIA, a raíz del Memorándum de Entendimiento firmado con Irán. A raíz de ello, el magistrado reclamó el desafuero de la senadora en una nota que fue enviada al Congreso el 7 de diciembre del año pasado.

El pedido tomó estado parlamentario durante la sesión del 27 de diciembre, la última de 2017, y, desde entonces, comenzaron a correr los plazos. De acuerdo con la Ley de Inmunidades, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta tiene sesenta días, desde el ingreso del pedido de desafuero, para emitir dictamen.

En el caso de Fernández de Kirchner, ese plazo se cumplió en marzo y la comisión no debatió la cuestión y, por lo tanto, no emitió opinión al respecto. Según la legislación, si la Comisión no se expide sobre el pedido de la Justicia, la Cámara tiene 180 días, desde el ingreso del pedido de desafuero, para debatir la cuestión en el pleno del recinto. Por eso, el plazo de los 180 días hábiles corre desde el 21 de marzo y se cumplirá en noviembre.

Para lograr quórum en una eventual sesión especial, Cambiemos debería sumar otros doce legisladores a los 25 que integran el interbloque, y necesitaría los votos afirmativos de los dos tercios de los presentes para desaforar a la ex presidenta. El peronismo, con 24 integrantes, ya avisó, cuando el pedido desafuero de Bonadío arribó al Senado, que esa instancia sólo es procedente ante una sentencia firme. (DIB) FD