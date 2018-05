Calefaccionarse a base de leña cuesta un 20 por ciento más que el año pasado

La llegada de las bajas temperaturas, la falta de gas natural por red en distintos sectores de Trenque Lauquen y los “tarifazos” en los servicios de energía hacen que la leña y el gas envasado sean las únicas alternativas para cientos de vecinos a la hora de calefaccionar los hogares.

Y si bien no es la opción más económica, la realidad indica que no existen muchas más variantes para aquellos que no cuentan con el servicio de gas por red, o bien prefieren no arriesgarse a recibir una boleta de luz impagable por el uso permanente de equipos eléctricos de frío/calor.

Entonces: ¿Cuánto sale calefaccionar con leña un hogar? Para intentar despejar esta duda La Opinión consultó a varios corralones y comercios dedicados a la venta de leña y gas envasado desde donde se habló de los precios de los distintos productos para esta temporada. Y en este sentido indicaron que en comparación con 2017 los precios están un 20% más caros.

Leña

Según informó Silvina, una vecina que se dedica a la venta de leña y gas a domicilio “la vedad es que la demanda ya empezó”. “Se está trabajando bien porque de a poco comienza la temporada de frío”, comenta.

En este sentido la vecina indicó que “la tonelada de eucalipto con olmo se vende a $2.000. Pero hay mucha gente que por ahí lleva menos cantidad. Entonces también se venden 100 kilos por $250”. Y agregó que “esta es la leña más económica para calefacción y la gente la busca bastante”.

Además la entrevistada indicó que el precio del caldén es de $3.800 por tonelada. Y que también se venden a $420 los 100 kilos.

Por otra parte aseguró que “hay mucha gente que usa el algarrobo para calefacción, sobre todo los troncos que son grandes, que pueden quedar prendidos toda la noche”. En este caso “la tonelada sale $4.800”.

Silvina también explicó que “en promedio se utilizan alrededor de 500 kilos de eucalipto por mes. Pero todo esto depende mucho del tipo de estufa o salamandra que se tenga y del uso que le den. Y si está prendida todo el día, seguramente el consumo será mayor”.

Además sostuvo que “la demanda comenzó hace unas semanas”. “Hubo mucha gente que empezó a comprar de a 200 o 300 kilos y así se fue armando un stock para cuando comiencen los días de frío. O por ahí cuando cobra compra un poco para ir teniendo y que no los agarre el frio desprevenidos”.

Garrafas

En tanto que la vecina también dio detalles de los precios del gas envasado. “La garrafa con entrega a domicilio nosotros la estamos cobrando $250 y el envase $1.000. Mientras que el tubo lo cobramos $950 y el envase $2.500”, comenta.

Aquí vale destacar que en la planta ubicada sobre la Ruta 5 el precio de la garrafa es de $180 mientras que el tubo tiene un valor de $800. A eso hay que sumarle el costo de la entrega a domicilio.

Mucha demanda

En tanto que desde el Corralón La Delfina destacaron que “la demanda de leña viene muy bien”. “Este año se empezó a mover más temprano, a mediados de febrero, y fue creciendo. Y mucha gente fue acopiando leña para más adelante”, explicaron.

Con respecto a los precios, indicaron que “este año están un 20% arriba que en 2017”. “Por ejemplo, la tonelada de caldén vale $3.200 y de eucalipto $1.900. Son las leñas más consumidas para calefacción aunque hay mucha gente que usa algarrobo, sobre todo los troncos grandes, que pueden aguantar mucho tiempo encendidos”, se apuntó.

En este sentido también indicaron que en promedio el consumo es de entre 300 y 400 kilos de leña a la semana. Y consideraron que la demanda temprana de leña responde principalmente a la falta de gas natural en distintos sectores de la ciudad, a lo que se suman los aumentos en las tarifas de electricidad y gas. “Hay mucha gente que aún teniendo gas natural también utiliza leña para calefaccionar porque esto le permite controlar mejor lo que se gasta”, se resaltó.