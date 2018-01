“Cachito” Giménez va a animar la 52º edición

La 52º edición del Maratón de Reyes “Camilo Martino” tendrá como principal novedad que contará con un presentador oficial de la prueba y se trata de Oscar “Cachito” Giménez, un hombre nacido en la ciudad y radicado en España, que está entre los mejores “speakers” de habla hispana.

Coincidiendo su estadía en Trenque Lauquen con la carrera, Giménez se acercó a los directivos del Club Barrio Alegre y les ofreció ser parte del evento como animador, tarea que realiza profesionalmente en la “Madre Patria”.

N Un conocedor

Si bien esta será una experiencia nueva para “Cachito”, él conoce bien lo que representa la carrera, ya que la corrió en 18 oportunidades y guarda muchísimos recuerdos de sus años como atleta.

“Estoy muy contento porque vuelvo a Trenque Lauquen y puedo estar nuevamente en la Maratón de Reyes, algo que no se había podido dar en ocasiones anteriores. La última vez que corrí fue en 2002 y después por problemas de salud no lo pude hacer más”, señaló.

Además, guarda muchos recuerdos de este evento. “Tuve la suerte de conocer al creador de esta carrera en 1984, Camilo Martino se bajó del tractor que manejaba en el camping de Barrio Alegre y nos enseñó cómo mover los brazos en carrera. Luego tuve la posibilidad de conocer y compartir momentos con muchos grandes corredores como Juan Carrizo, César Maya, Julio Gómez, entre otros”, contó.

Este año la transmisión por radio de la carrera será online, por lo que el trabajo de Giménez cobrará aún mayor importancia, ya que tendrá que animar a los competidores y al público en general desde la mesa de control. “Voy a repasar un poco la historia de la competencia, anécdotas”, señala.

Con respecto a cómo se imagina que será ese momento, detalló: “Se me van a venir muchos recuerdos a la memoria, principalmente la figura de Raúl González. Con él corrimos muchas veces juntos y cuando él estuvo en España, en el XVI Campeonato del Mundo de Veteranos en San Sebastián, en 2005, yo no pude ir a verlo porque mi suegro estaba con problemas de salud. Un año más tarde, en 2006, acababa de aterrizar en Buenos Aires el mismo día que fallecía, para mí fue muy duro. Y no verlo el sábado corriendo entre todos los atletas para mí será muy triste”.

N Un showman

Con el correr de la charla llega una pregunta que despierta mucha intriga: ¿Cómo llegaste a esta profesión? “Fui plomero toda la vida y en 2010 tuve que ser trasplantado de los dos pulmones, entonces tuve que reinventarme para poder seguir. Empecé como fotógrafo profesional y luego participé en unos castings para la Cadena Ser, puntualmente para la radio que tenían en Melilla, donde yo vivía. Les gustó mi tono y mi manera de presentar, y así fue como fui creciendo en esta profesión. A pesar de que ya casi no se me nota, me ayudó mucho el acento argentino. Nosotros tenemos la fama de ser muy buenos narradores”, comenta.

Y con respecto al plano deportivo, agrega: “Empecé con el triatlón en Melilla, luego pasé por el atletismo y el trial running. Al ver la calidad de mis presentaciones me empezaron a llamar para eventos de moda y de música, por ejemplo pude presentar a las Azúcar Moreno en un teatro”.

Pero ese crecimiento profesional fue acompañado por una preparación acorde. “Hay que estudiar y trabajar mucho, hice cursos para poder hablar siendo claro, para no tener miedo escénico ante el público, entre otras cosas. Estar en la elite de los presentadores en español me llena de orgullo y ahora la Maratón de Reyes me da la posibilidad de mostrarle a mi ciudad lo que hago y tratar de darle un toque distinto a lo que se venía haciendo”, resalta.

N El primo de Messi

En tanto, en 2016 Oscar tuvo el privilegio de conducir un congreso de peñas del FC Barcelona, con agrupaciones de distintas partes de España. En la misma había glorias del club “Blaugrana” y estaba el presidente Josep María Bartomeu. “Durante la presentación les hice un chiste diciéndoles que era argentino, primo de Messi. Y les digo que él era el mejor jugando y yo presentando, pero que la fiesta era de ellos. Cuando la fiesta terminó, Bartomeu me dice ‘primo de Messi, vamos a sacarnos una foto’”, recuerda.

Así el próximo sábado, “Cachito” tendrá la posibilidad de mostrarle a toda su ciudad sus cualidades como presentador y darle a la Maraton de Reyes Camilo Martino un toque único.