Butti se consagró en el Mundial Sub 22

Jerónimo Butti consiguió el pasado fin de semana uno de los logros más importantes de su carrera al consagrarse campeón en el IX Mundial categoría Sub 22 de Pelota Paleta en la modalidad trinquete, en la categoría pelota cuero.

El certamen internacional se desarrolló en Capital Federal, en las instalaciones del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, y Butti integró el equipo nacional junto a los hermanos Román y Agustín Maldonado, de Venado Tuerto, y el capitalino Kevin Cano.

Argentina compartió zona con Francia y México. En el primer partido los hermanos Maldonado derrotaron a los europeos por 2 a 0 (15/5 – 15/2) y en el segundo la pareja argentina estuvo integrada por el trenquelauquense y Cano, en lo que fue derrota ante los mexicanos por 2 a 1 (15/6 – 10/15 – 15/2). Pero al ganar un set la clasificación a las semifinales ya estaba garantizada.

En semifinales Argentina derrotó a Chile por 2 a 0 (15/6 – 15/7) y en la gran final otra vez a Francia por 2 a 0 (15/8 – 15/5), en ambos encuentros con los hermanos santafecinos en cancha.

N “Todavía no caigo”

A su regreso a Trenque Lauquen, Jerónimo Butti dialogó con La Opinión y contó sus sensaciones tras esta incomparable conquista. “La verdad es que fue una gran experiencia, fue el segundo mundial que me tocó jugar y ganarlo era mi sueño. Todavía no caigo, es lo máximo a lo que puede aspirar un deportista y he cumplido un sueño, estoy muy contento”, señaló.

Con respecto al plano deportivo, Jerónimo quedó con bronca por no haber podido ganar en el encuentro que le tocó jugar, pero no sólo por el resultado sino también por el juego. “Me quedé con mucha bronca porque sé que puedo rendir mucho mejor. No jugamos bien. En el primer set sí, lo ganamos muy bien, pero después no jugamos así. Esa es la bronca que me queda. Por suerte nuestros compañeros nos pudieron salvar, ellos jugaron muy bien”, resaltó.

En cuanto al torneo, Jerónimo destacó la organización del evento y la exigencia competitiva. “Estuvo todo muy bien organizado, impecable la organización, desde la puntualidad para los partidos, hasta las comidas, el hotel, todo fue muy bueno. Todo estuvo a la altura de un Mundial. Además, las dos canchas de GEBA estaban impecables. Una organización perfecta y el nivel es muy competitivo, todos juegan a ganar”, destacó el juvenil.

N Lo que resta

En cuanto a su calendario personal de competencia, a Butti aún le quedan un par de competencias muy importantes antes de cerrar el año. En primera instancia, el próximo fin de semana se estará presentando en Benito Juárez junto con el pampeano Ian Púgener en las finales anuales de la Federación Provincial.

Y una semana más tarde estará jugando en Crespo, Entre Ríos, por el Torneo Argentino de Primera en la modalidad frontón. “Este fue uno de los años en que más competencia tuve. Después del Argentino me voy a tomar unas vacaciones, aunque seguiré entrenando y jugando a nivel local. Son incontables los kilómetros que hice este año”, recuerda entre risas, añadiendo que “en lo personal fue un año excelente, y haber conseguido este título mundial es inexplicable”. Aunque remarca que no se queda sólo con eso, sino también con todas las personas que pudo conocer y los amigos que va haciendo en cada lugar donde juega.

En tanto que para el 2018 todavía no hay nada planificado, ya que el calendario se da a conocer en el mes de Abril y a partir de ahí comenzará una nueva gira de Jerónimo y su familia, que lo acompaña siempre, por todo el país, llevando su talento para la pelota paleta a cada rincón de Argentina.