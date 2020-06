Por: Magdalena E. Rojas – Periodista

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) elaboró, en conjunto con la Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV), un documento sobre “Búsquedas de personas en democracia: Identificaciones de NN, trayectorias de vidas y cursos burocráticos”.

Este informe es el tercero que se vincula al proyecto “Búsqueda de personas en democracia”, que se inició en 2013.

El objetivo del tercer informe fue mostrar el proceso de identificación de cadáveres NN. Desde octubre de 2015 hasta octubre de 2019 se realizaron 304 identificaciones positivas.

El proyecto tiene como uno de sus objetivos principales restablecer la identidad de las personas registradas como NN.

Se pudo determinar que el tiempo transcurrido entre la desaparición y el hallazgo del cuerpo fue menor a diez días, pero su identificación se produjo meses e incluso años después. Esto último revela una falla en el proceso de identificación de esos cuerpos, que aún con la intervención de la fuerza policial fueron enterrados como cadáveres NN a pesar de la búsqueda de sus familiares.

Trabajaron de manera conjunta la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal (PROTEX), el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de Nación y la Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV).

Se solicitó a las dependencias estatales que informaran a PROTEX todas las denuncias registradas de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas. Esos requerimientos se efectuaron a Secretarías de Derechos Humanos; a divisiones policiales de las distintas provincias; al Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas; a la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas de la provincia de Buenos Aires; a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y al Registro Provincial de Información de Personas Menores Extraviadas de la provincia de Buenos Aires.

Además, se le realizó ese pedido a las organizaciones MissingChildren Argentina y Red Solidaria “Personas Perdidas”. Esa información fue sistematizada por la Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV) y posteriormente remitida al Ministerio de Seguridad de Nación para la incorporación de las huellas dactiloscópicas de las personas denunciadas como desaparecidas, ausentes o no localizadas, al sistema AFIS.

En una segunda etapa de trabajo, la PROTEX solicitó información a las policías provinciales y morgues judiciales de todo el país acerca de los registros de cuerpos NN. Esto incluía un informe sobre los listados de cadáveres con identidad desconocida, información acerca de los protocolos y procedimientos ante el hallazgo de un cadáver sin identificar.

Recomendaciones

Dentro del informe, se incluyeron algunas perspectivas de trabajo a futuro que podrían contribuir a mejorar la respuesta del Estado frente a la problemática de la identificación de cadáveres NN:

♦ Estandarizar el registro de cadáveres NN por categorías, registro único a nivel nacional que brinde información específica sobre huellas, ADN y ampliar el acceso a la información en, registros civiles provinciales, cementerios y en RENAPER.

♦ La obligatoriedad del deber de informar las razones por las que no pueden tomarse las huellas dactiloscópicas en cadáveres NN. Se relevaron numerosos avisos de fallecimientos sin huellas dactiloscópicas.

♦ Que los organismos judiciales que toman intervención en expedientes iniciados a raíz del hallazgo de un cadáver NN soliciten al Ministerio de Seguridad de la Nación el cotejo de las huellas.

♦ Que los/las jueces y fiscales soliciten y dispongan medidas de no innovar sobre los enterratorios/inhumaciones de cadáveres NN a fin de preservar los restos biológicos.

♦ Que las y los operadores judiciales que intervienen en la desaparición de mujeres jóvenes evalúen, en las primeras horas de búsqueda, la posibilidad de que hayan sido víctimas de un delito violento, e intensifiquen su búsqueda también por fuera del circuito institucional de hallazgo de cadáveres (hospitales, morgues, cementerios).

♦ La creación de una unidad especializada en el examen y revisión de “casos fríos” de desaparición de mujeres y personas del colectivo LGBTTIQ+ para identificar posibles femicidios, lesbicidios, transfemicidios/travesticidios que no se hayan investigado bajo esta hipótesis general y que atento al tiempo transcurrido amerita comenzar a investigarse de tal manera.

Además, diseñar formularios de denuncia, bases de datos, sobre personas desaparecidas, ausentes o no localizadas no binarios, esto es, que permitan la consignación de todas las identidades de género para facilitar la búsqueda así como para comenzar a generar conocimiento acerca del fenómeno de la desaparición en el colectivo LGBTTIQ+.