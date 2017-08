Buscan la camioneta que habría chocado a Galeano

La comunidad de Treinta de Agosto continúa conmovida por el accidente sufrido por un vecino muy joven el viernes en las últimas horas de la tarde. Gastón Galeano (22) se desplazaba en su moto por el acceso Padre Dutra desde la planta urbana hacia la ruta 33. A poca distancia el cruce, se iba a cruzar con un micro de la empresa El Rápido, detrás de éste un camión y más atrás una camioneta de color oscuro, posiblemente negra. Por los testimonios que ha logrado la Policía de los ocasionales testigos, se trataría de una Ford Ranger con vidrios polarizados y bastante nueva, bien cuidada.

Siempre de acuerdo a esos dichos y las huellas del impacto en la moto, el conductor de la Ranger no pudo haber dejado de advertir lo que había pasado.

Faltaba poco para las 20, noche ya cerrada, los conductores del micro y de la camioneta no se dieron cuenta de lo que había pasado. Fueron los ocupantes de un auto que pasó enseguida los que vieron el cuerpo tirado. Una mujer atinó a mandar un mensaje de texto a un policía amigo que estaba de franco y éste avisó a la sub comisaría desde donde fueron al lugar y llamaron a la ambulancia.

N Gravísimo

Desde el primer momento se advirtió que las heridas de Galeano eran gravísimas y lo trasladaron al hospital de Trenque Lauquen.

El secretario de Salud, Raúl Orellana detalló a La Opinión que el muchacho presentaba numerosas fracturas, traumatismos de cráneo, contusiones internas y, lo mas grave de todo, un arteria del torax severamente comprometida; de ahí la enorme pérdida de sangre. Ayer, en las primeras horas de la tarde, un comité de médicos, evaluaban la posibilidad de operar un brazo y una pierna extremadamente dañados-

N Búsqueda

Mientras la Policía trata de ubicar por todos los medios la camioneta que habría causado el grave accidente; el impacto tiene que haber dejado huellas visibles en la carrocería del vehículo cuyo conductor no detuvo la marcha.