Buscan darle valor agregado a la actividad pesquera

En la mañana de ayer la directora provincial de Pesca, Cecilia París estuvo en nuestra ciudad donde se reunió con el intendente Miguel Fernández y la secretaria de Producción, Clarisa Fabris para hablar de la continuidad del trabajo en conjunto que provincia y municipio están llevando a cabo con el objetivo de potenciar la actividad en las lagunas del distrito principalmente en el complejo Las Tunas. La funcionaria habló sobre la creación de una filetera y acopiadora de pescado en la localidad de Beruti y aseguró que “sería ponerle el moño a este proyecto”.

n Trabajo

En este marco París se refirió al trabajo que se está llevando a cabo en conjunto con el municipio y destacó que “se trata de un proyecto que nos salió muy bien desde el principio y que tuvo como objetivo regular la actividad y darle un marco legal a quienes desempeñan esta actividad y se logró. Y hoy por hoy podemos decir que tenemos cuarenta pescadores legales, es decir cuarenta familias, más los empleados de esos pescadores que también son más fuentes de trabajo”.

n Filetera

Por otra parte la funcionaria indicó que “actualmente estamos trabajando en un nuevo proyecto que sería la apertura de fileteras y acopiadoras que significaría mucha mano de obra, y eso es plata que vuelve a su circuito, a la ciudad”.

En este sentido indicó que “aunque recién se trata de un proyecto, las cuestiones que hay que tener en cuenta con respecto a la instalación de las fileteras son primero que cumplan con las condiciones de salubridad y seguridad edilicias y después, una vez que eso esté concluido no es mucho mayor el trámite, por eso estamos hablando de tiempos no muy largos. Y para nosotros sería como ponerle el moño a este proyecto que venimos trabajando hace poco más de un año”.

n Exportaciones

Asimismo la directora de pesca se refirió a la marcha de las exportaciones y explicó que “para lo que es pejerrey la veda comienza en septiembre. Pero de todas maneras el estudio de la laguna que hicimos hace muy pocos días nos dio muy bien. Encontramos la laguna mejor de lo que esperábamos. Creo que partir de darle valor agregado a la actividad y teniendo una filetera tenemos posibilidad de adelantar que las exportaciones serán muchísimo más grandes de lo que pensábamos”.

En este sentido indicó que “a modo de ejemplo se están haciendo 10 millones de pesos a partir de un blanqueo de la actividad que no existía y que hace alrededor de un año era el 10 por ciento de lo que ganaba la gente haciendo el mismo trabajo por el simple hecho de no estar declarado”.

Con respecto a la exportación de carpa París sostuvo que “se trata de un complemento del pejerrey. Y la idea es que para este tipo de pescado hay que buscar los mercados generales porque se pide mucho lo que es la hueva de la carpa pero el resto no. Este año no hubo mucho mercado para la carpa entonces el desafío es buscarlos”.

Por otra parte resaltó como importante que durante su visita a nuestra ciudad “se firmaron las guías de tránsito desde Trenque Lauquen que no se hacían. Y con eso se logró simplificar el trámite que se va a hacer desde Beruti y no desde Mar del Plata como se venía haciendo hasta ahora”.