Buscan consolidar el espacio Cambiemos por fuera de la UCR

Por estas horas han empezado a concretarse las primeras reuniones y movimientos tendientes a armar un grupo por fuera del radicalismo que reúna a dirigentes y adherentes al PRO, radicales, independientes y peronistas con el principal objetivo de consolidar el espacio Cambiemos en Trenque Lauquen y la gestión del actual intendente Miguel Fernández, con vistas al 2019.

Según trascendió, uno de los impulsores de este espacio sería el actual secretario de Hacienda, contador Pablo Silvani, quien llevaría a cabo la tarea de armar este equipo en una especie de refundación de Consenso, espacio que a nivel local llevó a Fernández a la intendencia.

Si bien el contador no tendría como principal objetivo conducir o liderar el PRO-Cambiemos, aseguran que está dispuesto a trabajar para consolidar este nuevo espacio reuniendo a todos los que quieran sumarse e incluso dicen que sería uno de los indicados para hacerlo ya que cuenta con la ventaja de que está en la gestión y tiene el apoyo del jefe comunal.

Entre los nombres provenientes de otros sectores políticos que suenan para sumarse a esta “refundación” del espacio Cambiemos estaría, como la pata peronista, el del médico Germán Tanoni, ex concejal por el peronismo, quien ha mostrado intenciones de participar en las próximas elecciones, aunque todavía no hay definiciones al respecto.

En este marco habría programada una reunión entre Silvani y el jefe de Gabinete del Gobierno de María Eugenia Vidal, Federico Salvai y el titular del área de Asuntos Municipales, Alex Campbell, quienes días pasados se habrían reunido con algunos referentes del PRO y estarían analizando la posibilidad de cambiar figuritas a nivel local, teniendo en cuenta que el PRO Trenque Lauquen no estaría tan activo, después que uno de sus máximos referentes y presidente del espacio, Hugo Cuerda asumiera la dirección de Canal 12.

Por eso se estaría buscando darle mayor impulso al PRO aunque siempre dentro del Frente Cambiemos, que es lo que se pretende reforzar a nivel local.

Esta intención de consolidar Cambiemos por fuera de la estructura partidaria del radicalismo, ya ha comenzado a generar los primeros chisporroteos con dirigentes del partido centenario, quienes aspiran a tener mayor representatividad en la gestión actual. Uno de los ofendidos sería el presidente del Comité, “Pepe” Font, quien quedaría afuera de este armado.

n ¿Fractura en el bloque?

Otra situación que podría empeorar el panorama en el marco de esta construcción tiene que ver con los espacios de poder en el Concejo Deliberante, tras la asunción de los concejales electos el próximo 11 de diciembre.

Según fuentes cercanas al organismo, el sector de Cambiemos que conservaría la Presidencia por ser el ganador de las últimas legislativas, tendría intenciones de reemplazar al actual titular del HCD, Claudio Figal, -quien lidera el sector enfrentado a Fernández-, por Esteban Vidal, del riñón del intendente.

Sería el propio presidente del Comité de la UCR Francisco “Pepe” Font quien estaría impulsando este cambio rupturista, versión que ya comenzó a circular entre los distintos bloques en reuniones realizadas esta semana en la búsqueda de alianzas.

Una acción de esta naturaleza, le daría a Figal la excusa perfecta para romper la hegemonía del bloque Cambiemos, teniendo en cuenta las aspiraciones del contador de posicionarse con vistas al 2019.

A Figal le responderían en esta movida Ricardo Paso, Marisol Basso y Ana Mónica Lamaisón, que forman parte del sector interno que lidera el contador quien compitió con Fernández en las últimas elecciones ejecutivas (2015) y que siempre ha sido su contrincante político.

Sin embargo según las últimas conversaciones entre los principales actores y algunos trascendidos, Figal podría contar con el apoyo de los cuatro concejales de Unidad Ciudadana (Estévez, Sotullo, Larrosa y Crowder) con lo cual se le pondría difícil al sector de Cambiemos que responde al intendente ya que tendría que buscar apoyos del bloque de Angelini y de Jordán para arrebatarle la presidencia a Figal, a quien, se sabe, le gustaría seguir en la Presidencia del cuerpo.

Aunque podría decirse que es apresurado hablar de rupturas, esto no sería descabellado, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que costó armar una lista de unidad para las legislativas.