“Buscamos seguir visibilizando estructuras patriarcales muy arraigadas y naturalizadas”

Durante todos los sábados de octubre quienes anden por la ciudad de Buenos Aires podrán llegarse hasta el Teatro “El Crisol” para disfrutar de una interesante producción teatral: “Machada, una obra combinada” de Federico García Lorca.

De la misma participa la actriz local y Licenciada en Arte Dramático, Mariángeles Bonello, quien, junto con Rafael Gilman y bajo la dirección artística de Úrsula Tripel, lleva adelante este proyecto que, en su primer mes de función, ha obtenido óptimas repercusiones.

La artista, quien desde hace ya varios años reside en la ciudad de Buenos Aires donde ha participado en diversos trabajos siempre vinculados a la actividad actoral, dialogó con este medio y contó cómo nació este proyecto de concretar la producción de “Machada, una obra combinada” y las características de la misma.

“‘Machada, una obra combinada’ nace en el año 2017 en el marco de Ciclo Kino. El mismo propone un espacio que une gastronomía, fotografía, cine y teatro enmarcados en una problemática social determinada. El lugar, una casa colonial invita a trabajar sobre Federico García Lorca y su universo femenino; allí surge Machada como combinación de cuatro mujeres de obras de Federico García Lorca entre las que se encuentra ‘Yerma’, ‘El Retablillo de Don Cristóbal’, ‘Los Títeres de Cachiporra’ y ‘La doncella, el marinero y el estudiante”, contó.

La obra

La actriz explicó que la obra “es una tragedia cuyo anclaje es el mundo de España de 1930 y el tratamiento que las mujeres recibían de acuerdo a la época y en condición de sumisión al hombre. Machada es el último personaje que Lorca escribirá la noche de su fusilamiento dejando así su huella y un homónimo: Su despedida y un personaje sublimatorio, una mujer narrada en sus últimas horas que toma cuerpo en la escena. Autor y personaje se escriben y re –inventan en lo que será su última noche en vela que genere un acto creador capaz de superar realidades social-apócales y persecuciones políticas”.

Bonello cuenta que fue en el año 2018 cuando “surgió la posibilidad de llevar la obra a un teatro y la puesta se modificó en función de eso, pero se hizo imprescindible conservar el carácter intimista y la cercanía con el público; motivo por el cual decidimos colocar a la gente en el espacio escénico y acotar la platea a no más de treinta espectadores por función. Además decidimos conservar la idea de que el teatro se fusione con otras manifestaciones artísticas, por lo cual también hay contenido audiovisual y una muestra de fotografía en la entrada de Paula De Prado. Desde las diferentes manifestaciones artísticas buscamos seguir visibilizando estructuras patriarcales muy arraigadas y naturalizadas socialmente”.

En este punto, la entrevistada señaló que “la desigualdad de género no sólo atraviesa a las mujeres, sino que genera formas de ser y estar verticalistas que perjudican tanto a mujeres como a hombres, incluyendo también a quienes no se sienten identificados con lógicas binarias. La sociedad lentamente comienza a dar cuenta de eso y el teatro es una herramienta fundamental para acompañar ese proceso funcionando además como lugar de resistencia ante la crisis que eso mismo genera-Machada dice: ‘Dejadme ser como los jaramagos, dejadme flotar según mi propia apetencia, la mía, la de cualquiera’. Y es esa la búsqueda actual, visibilizar cada vez más estructuras arraigadas, mandatos instalados, costumbres que no nos permiten ponernos en contacto con el verdadero deseo”.

Resistencia

Mariángeles Bonello hace referencia al rol de una determinada actividad artística como herramienta transformadora y fundamental para acompañar los cambios históricos que se desarrollan en una sociedad. “Siempre pensé el arte como un lugar de resistencia y supervivencia por lo cual me parece fundamental que desde el teatro se acompañen las diferentes luchas por la igualdad, el teatro es político por excelencia, manifiesta lo político de lo cotidiano, lo instituido; y de ahí el salto, tanto del actor como del espectador para armar, desarmar y re –inventar lugares, la creatividad es entonces el motor de lucha sobre todo en estos momentos tan complejos”.

Como ya se señaló, la obra continuará presentándose, en principio, los sábados de octubre a las 22.30 en el Teatro El Crisol. “Ya estamos pensando en hacer temporada el año que viene y llevarla de gira a diferentes lugares dentro de los cuales se encuentra Trenque Lauquen. Siempre es hermoso volver al lugar natal. El año pasado, quise llevar una obra con la cual estuve de gira y que formó parte del Festival Nacional de Rafaela pero no fue posible por cuestiones organizativas. Pero con ‘Machada’ posiblemente sea más sencillo porque somos menos en el equipo”, comentó.

Comienzos

Consultada sobre cuáles fueron sus comienzos en la actividad teatral y su posterior formación en el arte elegido, Bonello señaló que “mi vocación nació en Trenque y siempre siento que una parte mía está ahí, en esos primeros años de teatro a los 15 o 16 años cuando empecé a trabajar de la mano de Luis Cabrera en el Cearte. Siempre hice actividades artísticas apoyada e incentivada por mi familia: danza, patín, dibujo e incluso teatro, pero en ese momento la escuela municipal en donde estaba Pancho (Rossi) cerró y no pude seguir; pero a los 15 años decidí empezar en el Cearte y no paré nunca más. Luis te invita a empaparte de la actividad teatral de la manera más pura, desde el oficio, pisando las tablas, conociendo las luces, el espacio, trabajando con el público, de un modo que muchas veces no se enseña en capital (las más brillantes técnicas quedan en discursos teóricos muchas veces imposibles de bajar al cuerpo)”.

Ya en Buenos Aires, durante el primer año residiendo en esta ciudad, la actriz realizó una obra que estuvo mucho en cartel en Trenque Lauquen: “Cielo Quemado”. “Recuerdo que Luis (Cabrera) me avisó que habíamos quedado seleccionados para el Festival Provincial y la experiencia fue inolvidable. De hecho, fue el motor que me movilizó para dejar la carrera que había empezado y hacer la Licenciatura en Arte Dramático. Me recibí en el 2009 acompañando la carrera con seminarios de actuación en cámara, canto, danza, yoga y de otros profesores de teatro por fuera de la universidad como Patricia Palmer, Rosario Zubeldía, Marcelo Savignone, Lorena Vega, Mariano Saba, Ricardo Bartis y Guillermo Cacace entre otros. Y, claro, acompañada siempre del oficio, ya que, como decía antes, la técnica separada de la escena, desde mi punto de vista, queda vacía. Tuve el privilegio de estar en escena desde que arranqué, en trabajos independientes, en otros más comerciales. También filmé series webs y trabajé en cine independiente”.

En todo este trayecto de aprendizaje y formación profesional, la actriz destaca el acompañamiento permanente de su familia, sus amigos y, también, de su actual pareja.

n Proyectos

Por último, contó que “ahora estoy ensayando para una producción de cine nacional avalada por el INCAA que dirige Gonzalo Zapico y preparando otra obra para el año que viene que dirige Gastón Santos. Además estoy dando clases de teatro en una escuela que se llama ‘La Odisea’ y pensando en gestionar nuevos proyectos, porque la resistencia para mí se da creando, en movimiento constante, generando nuevas formas”.