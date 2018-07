Busca a un hermano que habría nacido en Trenque Lauquen

En el último tiempo las redes sociales se han convertido en una importante herramienta que permite contactar a personas de todo el mundo. Y si bien en la mayoría de los casos, las mismas son utilizadas a modo de entretenimiento también, existen casos en los cuales el objetivo es otro: reconstruir al menos en parte una historia familiar. Tal es el caso de Lucas Búa, un hombre oriundo de General Viamonte que actualmente reside en Bragado junto a su mujer y sus hijos.

Este hombre hace alrededor de tres meses recibió la noticia de que posiblemente tendría un hermano que habría nacido en Trenque Lauquen a mediados de la década de ‘80. Y a raíz de unos pocos datos que obtuvo inició una búsqueda a través de las redes sociales para intentar dar con la identidad y el paradero de su aún desconocido hermano. O hermana.

En diálogo con La Opinión, Lucas contó la historia de una investigación donde todas las pistas apuntan hacia nuestra ciudad.

Desde hace tres meses

La historia de esta búsqueda se inicia el 1º de mayo pasado con una llamada telefónica que en principio Lucas entendió como una broma. “Estaba en mi casa y sonó el teléfono. Atendí la llamada y escucho que del otro lado alguien que no logré identificar me dice ‘¡Feliz día hermano!’. Me pareció raro pero igualmente no le dí demasiada importancia porque pensé que se trataba de una broma de algún amigo o conocido y lo dejé pasar”, cuenta, añadiendo: “A los pocos días, muy a la pasada y como una anécdota le comenté a mi madre esto de la llamada y fue ahí que ella me puso en conocimiento que podría tener un hermano que habría nacido en Trenque Lauquen a mediados de la década del ‘80. Seríamos hermanos por parte de mi padre. Mi madre se enteró por parte de una amiga que mi papá, Carlos Búa, tenía otra mujer en Trenque Lauquen que habría estado embarazada de él más o menos entre 1984 y 1985”.

Datos

Con esa información Lucas inició junto a su familia una investigación con el objetivo de encontrar a su hermano. “Los únicos datos que tenemos son que la madre sería enfermera y que en el momento en que estuvo embarazada tenía una relación de cercanía o amistad con un señor de apellido Sachi”, comenta.

En este sentido el entrevistado señaló que no tiene referencias de si la persona que busca es hombre o mujer. Por otra parte destacó que decidió iniciar la búsqueda a través de las redes sociales ya que no tiene relación con su padre. “Es una persona que tiene dos hijos reconocidos y varios más que están dispersos por todo el país, pero él nunca se hizo cargo de ellos y los negó hasta el último momento. A algunos de ellos los conozco”, destaca.

Y consultado por lo que lo motivó a iniciar esta búsqueda, Lucas sostuvo: “Básicamente porque creo que sería lindo saber quién es ese hermano o hermana que aún no conozco. Y porque quieras o no, es familia, algo que para mí es lo más importante que podemos tener”.

Por último se mostró agradecido con quienes de alguna u otra manera han colaborado con datos para su búsqueda. “Quiero agradecer a cada uno de los que se ha puesto en contacto conmigo consultando. Eso habla de que Trenque Lauquen es una ciudad de buena gente”, sostuvo