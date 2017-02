Bunge, entró el agua

Todos trabajan llenando bolsas de arena para tratar de para que el enorme caudal hídrico cause estragos en la planta urbana.

El agua comenzó a ingresar por el noroeste de la localidad, acumulandosé en la calle Celedonio Martin y en la zona de quintas, para desembocar luego en el canal de La Alameda. Tambien se desbordó el canal que corre de norte a sur, entrando el agua por el camino de La Juanita.

Walter Sánchez, uno de los jefes del Cuartel de Bomberos de Bunge, dialogó con Edgardo Bonetto en el programa radial “Con todos”, que se emite todas las tardes por FM Actualidad: “Estamos trabajando en el camino a La Juanita. A diario hacemos mediciones del agua. Tenemos 4 puntos donde vamos a medirla. La última medición la hicimos el jueves a las 20 horas y tuvimos una suba de agua importante. A las 23.15 horas nos pusimos a llenar bolsas porque habíamos tenido una suba de unos 15 o 16 centímetros de agua”, explicó.

“Sobre el mediodía de hoy (por ayer) se complicó un poco más la situación porque al ser tanto caudal de agua la contención se va desbordando. Enseguida aparece otra rotura, es tanta la presión que hay que socava por debajo de las bolsas. Ese es el problema que estamos teniendo”, informó Sánchez.

Por ese motivo, los Bomberos de Bunge comenzaron a convocar a todos los vecinos para que ayuden llenando bolsas: “Se ha acercado mucha gente a colaborar. Estamos tratando de organizarnos porque es un trabajo que va a llevar varios días. No sé si va a ser la solución, pero momentáneamente hay que reguardar la planta urbana. En el cuartel estamos con una construcción así que las primeras bolsas las llenamos con arena y ripio. Ahora estamos llenando con guadal de unos médanos cerca del pueblo. Con lo que llovió es muy difícil encontrar tierra seca”, comentó.

Según informó Sánchez, el objetivo no es hacer un tapón que selle, sino que actúe como rebalse; es decir que disminuya el flujo del agua hacia el pueblo. Para ello ya se colocaron entre 800 y 900 bolsas y la gente sigue trabajando. “Vino gente del municipio a colaborar con nosotros porque es muy grande el trayecto del recorrido. Además, entre el llenado de bolsas, el acarreo y el desparramo es importante la cantidad de gente que se necesita. Por eso pedimos colaboración a la gente del pueblo”, expresó.

Hasta el momento hubo solamente una familia que se autoevacuó. La familia es de un campo ubicado al sur de la localidad (que es hacia donde se dirige el agua).

“En la zona norte del pueblo hay agua en las calles, pero no corren peligro las casas. La prioridad es mantener la planta urbana, las casas y las quintas a resguardo”, concluyó Sánchez.