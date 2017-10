Bulián: “Mejoramos el aspecto porque la plaza hoy lo necesita”

Hace pocos días pudo escucharse en medios colegas una versión que señalaba que la Municipalidad de Trenque Lauquen había dado marcha atrás con el proyecto de remodelación de la plaza San Martín y por esa razón se estaban concretando todos los trabajos que durante las últimas semanas pudieron apreciarse en este histórico espacio verde de Trenque Lauquen. No obstante, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Miguel Bulián, le dijo a La Opinión que esa versión no es correcta y explicó que, simplemente, la Comuna decidió realizar mejoras hasta que pueda conseguirse la financiación necesaria para realizar el proyecto final de remodelación.

“Lo que hemos hecho últimamente son trabajos de puesta en valor de la Plaza San Martín hasta que consigamos el financiamiento para poder realizar la remodelación porque, si no se consigue el dinero, no se puede hacer de ninguna manera y la realidad es que hoy no lo podemos hacer. Entonces, nos preguntamos: qué hacemos, la dejamos como está y esperamos a conseguir el dinero o hacemos algo para que esta plaza histórica, uno de los espacios verdes más importantes con los que cuenta Trenque Lauquen, se vea mejor. Entonces decidimos hacer algo y mejoramos el aspecto porque la plaza hoy lo necesita y porque los vecinos se lo pidieron en reiteradas oportunidades al intendente”, comentó el funcionario.

n Etapas

Y en este sentido Bulián contó los diferentes periodos de trabajo estipulados. “En una primera etapa se realizó la iluminación del contorno de la plaza, pero la parte interna estaba oscura y muchos vecinos pidieron al intendente iluminar también ese sector. Entonces, lo que hicimos fue justamente eso, iluminar los interiores de la plaza, bajamos las columnas que existían, colocamos en ellas artefactos led y como estos iluminaban solamente en las diagonales, colocamos columnas para poder iluminar las restantes arterias. A su vez nos quedaba la parte central bastante oscura, con lo cual iluminamos con unos reflectores todo el sector del monumento al Gral. San Martín. Y también estas obras tienen previsto poner en funcionamiento la fuente y acomodar las veredas”.

Mientras que consultado sobre si el proyecto es aquél que ganó el concurso realizado durante la gestión del ex intendente Raúl Feito, Bulián informó que desde la oficina de Planeamiento Urbano se hizo un reacomodamiento de ese proyecto original.