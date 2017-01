Bueno lo que vendrá

El presidente de la Nación parece tener disposición para escuchar. No se observa en él una posición cerrada ni dogmática; más bien abierta. El Parlamento funciona sin condicionamiento; la Justicia recuperó su autonomía –que nunca debió perder- y las instituciones se desenvuelven con total libertad. Y eso es una conquista mayor de todos los argentinos.

En el plano local, se observa un orden sensible a los requerimientos de la comunidad pero con ciertas insatisfacciones que los representantes en el cuerpo deliberativo deberían esforzarse en detectar. Somos una comunidad en marcha, y eso lo advierten quienes vienen de otros lugares a instalarse, lo que se está dando con regularidad.

Es de lamentar, si, que en la zona y en nuestra vecindad, como la provincia de La Pampa, las inundaciones y los incendios estén haciendo estragos en inmensas superficies del territorio provincial. Y no hay nada que pueda resolver los problemas que ello genera; los subsidios y la ayuda estatal son necesarios y bienvenidos pero los daños son irremediables. Estos males de la naturaleza nos afectan a los que estamos cerca, pero también lo que pasa en la provincia de Santa Fe, el sudeste bonaerense y en todo el litoral.

Debemos estar satisfechos porque hemos pasado una Navidad y Año Nuevo en paz en el país y en nuestro terruño. Comenzamos entonces con energías renovadas. Observemos con mirada crítica lo que nos falta a nivel comunitario, y también en logros no alcanzados para satisfacer demandas sociales, políticas, económicas y culturales. Es también un año electoral, donde las agrupaciones políticas se esforzarán en mostrar lo que tienen para satisfacer las necesidades colectivas.