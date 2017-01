Buenas expectativas para show de Marama

El próximo domingo la agrupación Marama se presentará en el estadio de Barrio Alegre en lo que será el primero de los dos espectáculos incluidos en el Abono Insuperable de la institución. Con respecto a los preparativos para el evento, Enrique Anaut señaló que “las expectativas son muy buenas sobre todo entre el público joven”.

Además destacó que la demanda de entradas para el show viene siendo buena aunque esperan que en los próximos días la misma se incremente.

n Entradas

Según informó Anaut “desde el pasado lunes y durante toda la semana se están vendiendo las entradas adicionales para el show de Marama”.

Y detalló que “para la gente que no tenga el abono las entradas tienen un valor de $400 (mayores) y $350 (menores) hasta 12 años. Los menores de 6 años no pagan.

Además agregó que “dentro de la cancha va a haber dos sectores que tienen el mismo valor que es de $90. Y ahí la gente opta por estar parados frente al escenario o sentados en las butacas que se ubicaran en los laterales del escenario que no son numeradas”.

En este sentido recordó que “el estadio se abre el domingo a las 18 para la venta de entradas y plateas y el espectáculo comenzará a las 22 en punto”.

Sobre la demanda de entradas para el primero de los dos shows Anaut sostuvo que “viene siendo muy buena pero va a crecer en los últimos días ya que las plateas no son numeradas por lo cual no hay el apuro de conseguir la ubicación”.

Por último manifestó que “las expectativas son buenas fundamentalmente entre el público joven”.