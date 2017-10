Buenas expectativas para algunos rubros, y no tantas para otros

El Día de la Madre, que se celebrará este domingo, es una de las jornadas en las que cada año se apoyan distintos tipos de comercios y prestadores de servicios para incrementar sus ventas habituales. Y en el caso de este 2017 hay buenas expectativas puestas en determinados rubros, mientras que en otros no tanto.

A nivel local, según el presidente de la Cámara de Comercio de Trenque Lauquen, Ricardo Sacco, “en el ámbito del transporte se espera mucha afluencia sobre todo de estudiantes que se encuentran fuera de la ciudad, incluso desde el miércoles ya se veía una importante demanda en la principal terminal de ómnibus del país, Retiro, en Buenos Aires, y así éste sería uno de los mejores fines de semana para este rubro en cuanto a movimiento en el año”.

Otros rubros sobre los que se espera una buena demanda son aquellos ligados a obsequios ubicados dentro de un plano accesible, como pueden ser las chocolaterías, florerías, comercios ligados a la gastronomía y tiendas de indumentaria o artesanías. “Éstas son fechas especiales en las que repuntan algunos de estos sectores, y en estos días se espera que anden bien este tipo de propuestas, que ya vienen bien porque venden muchas cosas accesibles al bolsillo, y para ellos éste sería uno de los fines de semana del año en que más se gastaría”, dijo Sacco, agregando que este escenario marca la tendencia que se viene dando en los últimos meses.

n Economía

Por otro lado, de acuerdo a la visión de Sacco, en este año hay una expectativa menor en cuanto a ventas centradas en artículos de mayor valor económico, como electrodomésticos y productos de telefonía y computación respecto de los artículos más accesibles anteriormente nombrados. “Todavía no es el momento de los electrodomésticos y artículos como celulares para que noten un aumento en las ventas, porque pareciera que la gente va a optar mayoritariamente por opciones más accesibles”, indicó el dirigente.

En tanto, el presidente de la Cámara marcó como otra característica de este Día de la Madre el hecho de que se espera que se aprovechen muchas promociones ofrecidas por distintas tarjetas de crédito, entre ellas opciones de cuotas y días especiales con descuentos. Y por este motivo es que no se especula con que no haya, como en otras oportunidades, una gran cantidad de consumidores comprando a último momento.

n Cifras

Con números y algunas especulaciones, según Sacco en esta oportunidad “no se daría una gran explosión de ventas respecto a años anteriores”. “Se podría vender algo más que en 2016, pero no tanto como en 2015 de acuerdo a lo que se sospecha por algunas encuestas”, comentó.

Y realizando algunas comparaciones el entrevistado comentó que con el Día del Niño en este 2017 ocurrió algo similar, con ventas similares a las de 2016 pero más bajas que las de 2015. Mientras que con respecto al Día del Padre, las ventas cayeron este año un 3,6 por ciento.