Buena oferta, variedad y calidad, los principales atributos de las ferias

“Las ferias no se componen únicamente de productores hortícolas, gastronómicos y artesanos. Ellos son una parte fundamental, pero no la única. Quienes verdaderamente sostienen las ferias a lo largo del tiempo son los consumidores. Cuidarlos con una buena oferta, variedad y calidad es la mejor estrategia que podemos tener como organizadores. También facilitarles la visita a las ferias eligiendo inteligentemente los días, horarios y lugares. En función de esto, preguntarles por sus preferencias y opiniones no es solo un gesto de consideración. Es generar junto con ellos información útil para la toma de decisiones. En la economía social y solidaria no hay comercialización justa para los productores sin un consumidor consciente, informado y participativo”, dice Santiago Romero, a cargo del área de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Producción municipal, y de sus palabras se desprende la importancia de una encuesta de opinión anónima que lanzaron por internet días atrás y de la que ya recogieron resultados que están listos para su análisis.

Si bien el relevamiento no es vinculante y tampoco tuvo la estricta rigurosidad metodológica de una investigación, no deja de ser una aproximación interesante para eventualmente obrar en consecuencia, lo que supone reafirmar y profundizar aquello que funciona bien, atender las posibilidad de introducir cambios a partir de algunas miradas que así lo sugieran e impulsar paulatinamente mejoras que le agreguen a la consolidación de las ferias un nuevo salto de crecimiento.

n Tercer aniversario

La encuesta coincidió con el tercer aniversario de Ecofines, una permanencia que no es casual, y que semanalmente tiene correlato con Ecofines Verde. Y también están las ferias de artesanos y el Patio de comidas dentro de una oferta ya instalada.

“Ecofines Verde surgió con la necesidad de que este producto u otra forma de producir y de consumir verdura pueda llegar más fácilmente a personas que quieran consumir alimentos más sanos. Son productos que tienen mucho más sabor, más color, duran más tiempo desde que lo cortas de la planta hasta que lo consumís. Tienen varios beneficios además de ser más sanos.

Ya hay muchos clientes que vienen a buscar la verdura todos los sábados, hay como una conexión entre los que vienen a comprar y los que la producimos; es relindo eso, para que no solo sea la compra venta de un producto sino un intercambio donde se hable de soberanía alimentaria, agroecología, de distintas formas de considerar toda la vida…”, cuenta Elena Brandoni, de Fincas El Paraíso.

n Encuestados

Del perfil de aquellos que contestaron la encuesta surge que hay una distribución pareja entre los diferentes rangos de edad (de 18 a 60 años), 80% fueron mujeres, 70,2% no trabaja el fin de semana (hay 26,6% que sí lo hace el sábado a la mañana y 7,7% además trabaja ese día por la tarde), 93,3% vive en Trenque Lauquen (el restante 6,7% se reparte entre otras localidades, Beruti y 30 de Agosto) y 90,4% compró en el último año en por lo menos una de las ferias, siendo Ecofines y la de Artesanos las más mencionadas (57,7%).

Los resultados también precisan que 25% participó alguna vez como feriante en el último año (Ecofines 14,4%; Artesanos 9,6% y Ecofines Verde 6,7%), mientras que 75% no lo hizo.

Con respecto a la preferencia por la ubicación de las ferias en la ciudad tomando en cuenta un índice obtenido de la sumatoria de las valoraciones positivas (Excelente, Muy bueno y Bueno) menos las negativas (Regular y Malo), los lugares elegidos fueron el Playón del Ferrocarril y Plaza San Martín, empatados; el Parque Municipal; la Plazoleta Alte. Brown y Wilde y Ugarte, junto al galpón amarillo.

Es altamente significativa la ponderación de lo que sería el corredor del Playón del ferrocarril, la Plazoleta Alte. Brown y el espacio de Wilde y Ugarte, como áreas de pertenencia para las ferias, frente a un lugar tradicional y arraigado culturalmente como Plaza San Martín.

La mayoría considera que el sábado es el mejor día y antepone los días feriados al domingo, mientras que los días hábiles cosechan más respuestas negativas (Regular y Malo) que positivas. Y en lo que respecta a los momentos del mes considerados convenientes para la realización de ferias, en el primer escalón se sitúan las semanas con fin de semana largo, a pesar de la percepción de que es cuando más vecinos emigran de la ciudad; después vienen la segunda semana del mes (cuando todos los empleados cobraron su salario), primera semana, tercera semana y todas las semanas; en tanto que la cuarta semana acumula más valoraciones negativas que positivas.

La tarde, por la suma de opiniones favorables (Bueno, Bastante Bueno, Excelente), es la franja del día que recoge más adhesiones; y la mañana relega a la noche al tercer puesto, aunque en la época estival pueden resultar atractivas las ferias de Artesanos y Patio de comidas.

n Calidad

La calidad de los productos es el atributo mejor valorado de las ferias, pero también los precios justos y el origen de los productos muestran por dónde pasan los intereses prioritarios de quienes respondieron la encuesta, dentro de un menú de consultas que además incluyó tipo específico de productos, variedad de productos, métodos de producción, contacto con el productor, lugar, momento del mes, día de la semana, horarios, frecuencia, regularidad, actividades culturales e infantiles.

“Yo soy de ir casi todas las semanas a las ferias, y aunque no siempre gaste, no me las pierdo”, suelta entre risas Alicia, que vive en calle Presidente Yrigoyen, y agrega: “Me gustan porque el trato es diferente a cuando entras a un negocio, no sé… A la Ecofines Verde voy sola y a comprar verduras, aparte ya tengo mis puesteros fijos; a la de Artesanos voy con alguna amiga o mi hija y hay dos a las que vamos en familia (se agregan su hijo y su esposo), la Ecofines y un poco menos al Patio de comidas”.

En automóvil o caminando es como generalmente llegan a las ferias, contra los muy pocos que lo hacen en bicicleta y en moto, y 40,4% acostumbra a concurrir sola/o y 32,7% con amigas/os.

Entre las observaciones que algunos formularon a manera de comentario, se señalaron el precio de los productos y aspectos que hacen a la estética de la feria en general y a la decoración y aspecto de los puestos y del Patio de comidas en particular.