Bruno: “Esto recién comienza”

Luego de dos fines de semana sin partidos, la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) disputará dos adelantados el sábado en lo que será una nueva fecha del torneo oficial. Además, comenzarán a jugarse con el horario de invierno donde la tercera división saldrá a la cancha a partir de las 13.30 y la primera a las 15.30. Foot Ball Club Argentino vs Giat y Atlético Trenque Lauquen vs Ferro Carril Oeste abrirán la fecha en la cancha del “Decano” y del “Indio” del Parque, respectivamente. Por su parte, el domingo será el turno de Monumental vs. Barrio Alegre, Huracán vs. Las Guasquitas y Club Progreso vs Atlético Pellegrini.

El “Expreso” tendrá su primer partido de visitante y se enfrentará al equipo trenquelauquense quien viene disputando interesantes partidos en este Torneo Apertura y los escolta en la tabla. En diálogo con La Opinión, el director técnico de tercera y primera división, Luis María “Ito” Bruno, destaca el gran trabajo que vienen haciendo y cómo se están preparando.

“Estamos con mucha expectativa para este fin de semana y esperemos contar con todos. Hasta hoy no vamos a saber en realidad si contaremos con todos los jugadores por distintas cuestiones: lesionados que vienen recuperándose o ausencias por alguna cuestión particular. Si bien fueron dos semanas atípicas por la lluvia y por la fecha centenario de Ferro, ha habido bastante asistencia a los entrenamientos”, señala el DT del equipo pellegrinense que el martes retomó los mismos.

n Campaña

En cuanto al rival, nuevo en la LTF, sabe que están realizando una buena campaña tanto en el torneo pasado como en esta parte oficial. “Contamos con el respeto que se merece Progreso. Sabemos que es un equipo, si bien nuevo, que viene desarrollando un muy buen fútbol y con destacada participación en el Torneo Preparación. Al mismo, nosotros lo tomamos como tal: preparativo y evitando tener cantidad de amistosos que antes hacíamos. Tuvimos fuera del torneo dos; uno en Santa Rosa y otro en Salliqueló. Creo que el Torneo Preparación lo tomamos como tal para delinear y probar algunas cosas que podemos hacer en lo será el torneo oficial y ya hoy en la tercera fecha”, menciona “Ito” quien con Atlético ganaron en su zona del Torneo Preparación.

Tanto el “Expreso” como el “Globo” están en lo más alto de la tabla con seis unidades, pero sabe que aún falta mucho. “El clásico rival y nosotros hemos comenzado con el pie derecho. Nos conocemos y esperemos que sigamos sumando de a tres. Además, este es el primer partido de visitante que vamos a tener en el Torneo Apertura. A grandes rasgos, queremos seguir teniendo un buen comienzo en este 2018”, agrega el DT que también hace mención que todos los equipos de la LTF se hacen fuerte a la hora de jugar.

“Yo creo que el equipo más fuerte, quizás por historia, puede llegar a ser Ferro. Ha comenzado con altibajos pero seguramente se va a recuperar y es uno de los equipos a respetar, como el resto. Acá no hay muchas diferencias, puede ganar o perder cualquiera. La idea es poder trabajar semana a semana con el rival de turno y saber sortear las diferentes dificultades que te pone el rival. Mas allá de que hoy nosotros podemos estar en el tope de la tabla, nos falta mucho. Esto recién comienza; el año es largo y tenemos que ser precavidos y estar en todos los detalles”, finaliza quien tiene a cargo las divisiones mayores del club de Pellegrini.