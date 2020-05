Boxeo y kickboxing piden por una vuelta a los trabajos

A casi 70 días del decreto que estableció el aislamiento social en nuestro país y ante las medidas de flexibilización para distintas disciplinas deportivas, el boxeo y el kickboxing de Trenque Lauquen también piden pista. Ayer se concretó una reunión con representantes de los gimnasios locales en los que se practican estas disciplinas con la Comisión Municipal de Box y se estableció un plan de trabajo que se presentará en la Dirección de Deportes.

En la región Pehuajó, Rivadavia y otros municipios siguen flexibilizando varias actividades deportivas bajo un estricto protocolo, como así también la provincia de La Pampa, que lleva más de 50 días sin un caso positivo, también puso la mira en la posibilidad de la reapertura de los gimnasios.

Gimnasios

Desde la Municipalidad, Clarisa Fabris y Sergio Barbas explicaron la situación actual. La subsecretaria de Desarrollo Económico y Productivo, Clarisa Fabris, y el director de Deportes recibieron el miércoles a un grupo de representantes de los gimnasios y academias que funcionan en Trenque Lauquen y pidieron una reunión para solicitar al Municipio la posibilidad de volver a trabajar en el marco del proceso de flexibilización que se viene implementando para algunas actividades, en el actual contexto de emergencia sanitaria por la aparición del Covid-19.

En el encuentro los funcionarios municipales explicaron a los referentes locales de los gimnasios que “por las disposiciones nacionales vigentes está expresamente prohibido el desarrollo de estas actividades”, y por lo tanto se acordó buscar alternativas “creativas e ingeniosas” que permitan trabajar pero de una manera diferente a la tradicional.

“La semana pasada me contactó la responsable de uno de los gimnasios de Trenque Lauquen, quien me comentó que había un grupo que quería reunirse con nosotros para evaluar la situación”, comentó Clarisa Fabris, y agregó: “El martes pasado nos reunimos unos pocos, porque no se pueden hacer reuniones multitudinarias, y participó el director de Deportes (Sergio Barbas), que es el encargado del armado de los protocolos y la fiscalización una vez que la Provincia nos autoriza a abrir”.

Pensar alternativas

Respecto del encuentro, la funcionaria comentó que “los pusimos en tema sobre cuál es la situación, hoy está expresamente prohibido por los decretos nacionales la apertura de los gimnasios y otros lugares como las academias de baile o donde se desarrollan actividades como taekwondo, por ejemplo, y que tengan que ver con musculación o actividades aeróbicas que se desarrollen en espacios cerrados y que convoquen a mucha gente; ese es el parámetro que marca Nación”.

Por lo tanto, la funcionaria señaló: “Quedamos con ellos en que iban a pensar alternativas para buscar un camino que no sea abrir necesariamente el gimnasio como tradicionalmente lo conocemos y de alguna manera creativa e ingeniosa ver qué se puede hacer”.

En este sentido Fabris señaló que “la idea es recibir la propuesta, evaluarla, ver si parece viable y en ese caso elevarla a la Provincia para tratar de que la autoricen”.

La funcionaria además se puso a disposición de aquellos representantes de gimnasios y academias que no participaron de la reunión y estén interesados en conocer detalles de la misma y en seguir dialogando sobre la situación de la actividad.

Encuentro virtual

Sobre el pedido desde el boxeo y kickboxing en la ciudad, llegó con esta misiva: “A diferencia de otras actividades deportivas, los que dictan clases de boxeo en el distrito son pocos y están regulados por la Comisión Municipal de Box. En el encuentro estuvieron representantes de los gimnasios Vital Sports, PFC Urban Fitness, Sayago Box y la ex campeona sudamericana Laura Griffa, que enseña box en la ciudad. También fueron invitados, y no pudieron participar por problemas laborales, referentes de 30 de Agosto y Beruti. En el encuentro virtual, que había sido concretado hace varios días y se pudo realizar ayer, los profesores de boxeo y kickboxing de Trenque Lauquen plantearon su posición de la necesidad de volver a trabajar para costear los gastos de alquileres, servicios e impuestos, y por otro lado señalaron el componente social que tiene el boxeo, que es clave para contener a muchos chicos de la ciudad”.

De parte de la Comisión Municipal de Boxeo se explicó que la Municipalidad aguarda una autorización para permitir deportes al aire libre y que sería el primer paso para el retorno de la actividad, al tiempo que pidió la elaboración de un protocolo local para el futuro, cuando se puedan reabrir los gimnasios. Este protocolo debería mencionar grupos reducidos, clases de técnica y entrenamiento físico pero sin contacto, entre otras cuestiones, se señaló.

Recientemente la Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesional y Amateur (AMBAPA) difundió hacia todo el país un protocolo.

El mismo está basado en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para pedir la vuelta paulatina a la actividad del boxeo en los gimnasios en medio de la pandemia por el coronavirus. También la Unión de Trabajadores de Deportes de Contacto de Mar del Plata realizó un protocolo propio que presentó a ese municipio. Con esos antecedentes se buscará que en Trenque Lauquen se permita de manera gradual el regreso de la actividad del boxeo y el kickboxing.