Bonifacio, entre la inundación y la emergencia sanitaria

Bombas que achican agua desde dentro del hospital municipal Adolfo Alsina; gente que desayuna con el piso de su cocina inundado; el cementerio cubierto de líquido; cortes de vías para aliviar la acumulación de agua; pozos sépticos que rebalsan, posiblemente contaminando la red de agua potable.

A grandes rasgos, la población de Bonifacio (Guaminí) se encuentra entre la espada y la pared: por un lado, ve como el agua de las inundaciones avanza lenta e inexorablemente sobre el ejido urbano, llegando ya al nosocomio y a algunas casas; y por otro, el rebalse de los pozos ciegos de las viviendas representa un peligro sanitario en potencia, sobre todo porque temen que esos líquidos puedan mezclarse con el agua de consumo humano.

“La situación es muy compleja -reconoció a La Nueva- Ariel Borniego, representante de la población ante el Comité de Cuencas de Guaminí-. Hoy tenemos la laguna Alsina, que está al lado del pueblo, 3 metros por encima de su altura normal”.

Sin dudas, el rebalse de los pozos sépticos ha sumado una preocupación más a la difícil situación que se estaba viviendo.

“Estamos en emergencia sanitaria. Los caños de nuestra red de agua no es de termofusión, y es muy probable que se estén mezclando el agua de pozo con la potable; probablemente tengamos problemas sanitarios. Y cuando empiece el calor, todo será peor”, dijo.

Borniego también cargó contra el área de Hidráulica de la Provincia, al remarcar que promete y no cumple” con lo dicho.

“Bonifacio viene pidiendo desde hace tres meses que se ejecuten dos canales de desagüe de 4 y 6 kilómetros hacia laguna Alsina. Con eso podríamos solucionar parcialmente la emergencia, porque nos permitiría drenar el agua que hay en el pueblo y en los alrededores. No se trata de una obra compleja, porque se haría en un sector arenoso”, señaló.

Además, reconoció que si no hay respuestas prontas desde la Provincia, seguramente habrá nuevamente medidas de fuerza y -probablemente- cortes de ruta, “porque por lo visto es la única forma de que nos escuchen”.

Por ello, tenían previsto reunirse con el candidato a senador nacional Esteban Bullrich (Cambiemos), quien visitó Casbas.

“Tenemos una audiencia de 15 minutos y le vamos a plantear nuestro problema. Si esto sigue así, dejaremos de ir por los caminos legales -aseguró-. Nos van pateando la pelota, nos dicen que tenemos razón en lo que reclamamos, pero no pasa nada; y la gente se está cansando”.

n A futuro

Para Borniego, la situación que está viviendo el distrito de Guaminí -y gran parte de la provincia- repercutirá negativamente en el aspecto económico durante el año que viene.

“En el distrito, solo se debe haber sembrado el 10% de la superficie histórica de fina; y no sé cuánto podremos hacer en gruesa. El año que viene vamos a estar devastados, porque la productividad va a ser nula”, lamentó.