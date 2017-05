Bomberos entregó una orden de compras por $70 mil

En esta oportunidad se trató de una orden de compras por $70 mil de la cual fue beneficiada la vecina Rosa Silva.

La entrega de la orden de compras se realizó a través del presidente de la institución, Juan Nappi, quien explicó a la prensa que “como todos los meses, a través del sorteo del bono solidario que hace Bomberos Voluntarios, hoy una nueva ganadora. Se trata de la señora Rosa Silva quien, con el número 4.275, se hizo acreedora de una orden de compras por $70 mil”.

Nappi señaló que desde la institución “estamos contentos de que la gente vaya sacando los premios al mismo tiempo que colabora con nosotros. Soy reiterativo, pero agradezco mucho a la gente porque nosotros hoy estamos creciendo pura y exclusivamente con la ayuda de esta ciudad”.

Por último, la vecina Rosa Silva expresó su felicidad por haber sido la beneficiaria de este sorteo: “Estoy súper contenta, quiero agradecer primero a los bomberos por todo lo que ellos hacen por la ciudad y después a mis vendedores que son dos amigos, Laura y Eduardo, que siempre me llevan un numerito. Muchísimas gracias, estoy muy feliz”. Respecto de si ya tiene decidido en qué lo va a gastar, señaló: “Tengo un negocito así que voy a invertir ahí y quizás me haga un regalito porque a fin de mes es mi cumpleaños, me vino justito”.