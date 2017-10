Bomberos entregó un 0 Km

Y la beneficiada en esta oportunidad fue la vecina Mariela Soriano, quien, con el número 9.228, se hizo acreedora de un Peugot 2008.

La entrega fue realizada por el presidente de la comisión de Bomberos, Juan Nappi, quien además recordó a la prensa que “hasta diciembre quedan todos coches para sortear y después vendrá el premio final, que es un departamento y, el segundo premio, una camioneta Ford Ranger”.

Por su parte, Mariela Soriano expresó su alegría por el premio recibido. “Estoy feliz, me sorprendió, ya no tenía esperanzas de ganar nada. Me llegó en un momento justo, estaba empezando a construir, tenía mucho miedo de la parte económica y la verdad que me vino muy bien”, dijo, antes de contar: “Siempre compro la rifa porque es una muy buen oportunidad de colaborar con Bomberos”.