Bomberos entregó ayer un nuevo premio

Ayer en horas de la tarde, Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen concretó la entrega de un nuevo premio correspondiente al Abono Solidario que esta reconocida institución local edita todos los años. La beneficiaria, en esta oportunidad, fue la vecina Virginia Amador quien con el número 4.273 se hizo acreedora de una orden de compra de $150 mil.

“Comenzamos el año con el nuevo sorteo correspondiente al mes pasado. En esta oportunidad la vecina beneficiada fue Virginia Amador quien con el número 4.273 se hizo acreedora de una orden de compra de $150 mil”, contó a la prensa el presidente de la institución, Juan Nappi, quien fue el encargado de realizar la entrega.

n Agradecida

Por su parte, la vecina se mostró agradecida con la institución y expresó su alegría por el premio recibido de la siguiente manera: “Es la primera vez que compro la rifa de los Bomberos Voluntarios y me dio suerte. Siempre decía ‘Papá Noel no me trajo nada’ pero esta vez la pegué”.

Consultada sobre cuál es el destino que empleará a esta orden de compra, la vecina comentó: “Hay muchas cosas para comprar, quiero ayudar un poco a mis hijos. Este premio es una gran ayuda”.

Por su parte, Nappi informó cómo continuarán desarrollándose los siguientes premios: “El próximo premio es de $200 mil, ahora vienen cuatro sorteo de $200 mil y en marzo hay otro premio por pago a contado. Aquellas personas que terminen de pagar toda la rifa juegan por $200 mil o por el auto Peugeot 208. En este caso, la vecina la estaba pagando en cuotas y por esa razón se sacó los 150 mil”.