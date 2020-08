Bomberos: El destacamento berutense, muy cerca de poder independizarse y pasar a ser cuartel central

El servicio brindado por un Cuartel de Bomberos es siempre esencial en todas las comunidades ya que ninguna localidad puede prescindir del mismo. Es por esa razón que la labor realizada por los integrantes de esta institución es siempre muy reconocida por sus conciudadanos.

Y el destacamento de Beruti, que en el día de ayer cumplió 32 años desde su creación un 25 de agosto de 1988, es una de esas entidades cuyo rol comunitario es siempre distinguido: en ningún momento dejó de recibir el permanente apoyo de los vecinos los cuales nunca dieron la espalda a sus necesidades.

Hoy, quien se de una vuelta por el cuartel berutense, podrá ver instalaciones que han ido reacondicionándose a las exigencias de los nuevos tiempos. Y el crecimiento ha sido notorio en estas más de tres décadas transcurridas.

Pero sus autoridades no se quedan en sus logros conseguidos. Van por más, con nuevos proyectos y aspiraciones. Y una de ellas, quizás la más deseada, es lograr su autonomía y ya no depender del Cuartel Central de Trenque Lauquen.

Independencia

“Estamos en vísperas de poder independizarnos”, contó a La Opinión el suboficial ayudante de primera, Gerardo Gamaleri, a quien hoy las circunstancias enmarcadas en la pandemia por coronavirus lo encuentran como jefe interino de esta importante institución, en reemplazo del Jefe de Destacamento de Beruti, Martin Zuccardi.

“Hasta que vuelva Martín, quien hoy está de licencia por salud, estaré al frente del cuartel”, explicó al ser entrevistado en el marco de un nuevo aniversario de Beruti y, también, del destacamento de Bomberos de la vecina localidad.

Sin lugar a dudas, alcanzar la independencia del hoy Destacamento y pasar a ser Cuartel Central es una de máximas aspiraciones de la institución berutense y, según sus propias autoridades, ese sueño está cada vez más cerca. “La institución está en permanente crecimiento. Hoy estamos en vísperas de poder independizarnos, dejar de ser Destacamento y pasar a ser Cuartel Central. Este un Cuartel que está cumpliendo 32 años y pensamos que ya tenemos que ser Cuartel Central. Ya venimos desde hace tres o cuatro años trabajado con este proyecto, pero, por cuestiones burocráticas y por ser un trámite lerdo, no se ha podido concretar en los tiempos en que nosotros lo deseamos. Además, con todo este tema de la pandemia, se atrasó todo”, dijo antes de comentar que, con respecto al tiempo que considera que podrá lograrse la autonomía del cuartel no puede decir cuál puede ser la estimación de tiempo que lleve. Aunque marcó: “Esperamos que para el año que viene se pueda dar”.

Meses raros

Consultado sobre cómo ha sido el trabajo en el cuartel durante los meses de pandemia y aislamiento social, Gamaleri contó: “Los últimos 5 meses el trabajo fueron raros. Trabajamos dentro de los protocolos de sanidad, dividimos las guardias en dos para no tener contacto entre nosotros y estuvimos tres meses realizando sólo actividades de emergencia. Para realizar las otras actividades necesarias como el mantenimiento del Cuartel se realizaron de a uno o de a dos personas para respetar las medidas de protección. Fue raro. Ahora estamos trabajando de manera casi normal, aunque divididos en dos guardias”.

Actualidad

Gerardo Gamaleri tiene 32 años, la misma edad que la entidad berutense. “Soy contemporáneo con el cuartel”, afirma este joven quien forma parte de la institución desde 2001. “Entré como cadete y en 2004 ya empecé a salir como bombero”, recuerda para, seguidamente, contar que hoy la institución cuenta con 20 bomberos activos y tres móviles con los cuales se realizan diferentes tareas.

“La idea a futuro es empezar a sumar móviles más modernos, nuevo equipamiento y realizar más capacitaciones también. Si bien estamos capacitados, siempre es bueno tener otra posibilidad económica; y la independencia nos permitirá contar con más fondos, con subsidios de Provincia y Nación que son importantes y se pueden volcar en capacitaciones y compra de móviles y equipamientos”, aseguró el entrevistado.

Respecto a la posibilidad de capacitarse, el bombero comentó: “La capacitación es importante. Participamos de todas las capacitaciones que se realizan en Trenque Lauquen y, cuando se puede viajar a algún curso afuera, tratamos de estar. Siempre tenemos que estar capacitados porque las cosas avanzan y no te podés quedar”.

Economía

En lo que respecta a cómo se solventa hoy la institución, el entrevistado contó: “Nosotros tenemos la entrada de la ayuda que nos da la gente a través de la Cooperativa de Electricidad. Veníamos haciendo servicio de catering en fiestas de quince, también nos hacíamos cargo de algunas cantinas como las de Música en la Estación. Tratamos de no molestar mucho a la gente que nunca nos dio la espalda. Cuando se podía hacíamos un lechón móvil cada dos meses. Lo hacíamos a través de una rifa, la salíamos a vender un mes antes con el lechón arriba de un chango y vendíamos casa por casa. Luego

se sorteaba en la puerta del cuartel. Eso también nos ayudaba a subsistir”.

Año complicado

Si bien este fue un año sumamente complicado para todas las instituciones, Bomberos Voluntarios de Beruti no se detiene en sus proyectos. “La idea a futuro es agrandar el cuartel, hacer un tinglado atrás para que el camión cisterna no nos quede afuera. Este fue un año complicado porque nos impidió juntar fondos, no podíamos salir por el aislamiento social a vender una rifa y el servicio lo tenemos que seguir cumpliendo. En Beruti es todo muy a pulmón. Ahora mismo estamos desarmando una bomba y la estamos reparando. Tuvimos dos incendios en el día y seguiremos trabajando” contó antes de culminar expresando una reflexión sobre el loable trabajo que realiza: “Nunca digo que es lindo. Para mí es un estilo de vida. A mí me apasiona, el cuartel es como mi segunda casa y te insume un montón de tiempo que uno le quita a su trabajo, también a su familia, es mucho tiempo que uno le pone acá adentro. Pero la verdad es que la gente nos reconoce, nos tiene un respeto muy grande y uno le va a vender una rifa y no dice que no jamás, siempre nos da una mano, para el Día del Bombero nos saludan, nos traen regalos. Por eso hay que estar siempre agradecidos con la gente”.

Sobre el final, expresó: “Quiero agradecer a todas las personas que pasaron por Bomberos, a mi familia, al pueblo que nos da una mano, a mis compañeros por el aguante y un saludo a Beruti que está cumpliendo un aniversario más”.