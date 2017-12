“Bichitos de luz” se despide hoy del 2017

Esta noche a las 21 el programa radial “Bichitos de luz”, que conduce Anita García desde el pasado mes de agosto y que se emite todos los miércoles por Radio Omega, concretará su último programa del 2017. Se trata de una programación que supo ganar de manera gradual una importante audiencia, compuesta principalmente por niños pero a la cual también se suma toda la familia que disfruta de compartir media hora de radio junto a los más pequeños.

Anita García comentó a La Opinión el balance de este primer ciclo: “El comienzo costó un poco, como todo programa que se inicia después de tanto tiempo de no estar al aire. Esto fue así hasta que los ‘cuadernos viajeros’ comenzaron a llegar a los jardines. Una vez que el cuaderno entró al jardín, algunos chicos se lo llevaban a su casa para escribir mensajes con sus familias recordando programas viejos como ‘El Globo Azul’. Todos mensajes hermosos, las maestras del jardín trabajaban junto con los chicos y tengo que agradecer mucho eso. Porque los cuadernos recorrieron todos los jardines de Trenque Lauquen e incluso llegaron a Beruti”.

Además la conductora dijo: “Las docentes se comprometieron mucho y yo tengo que agradecer eso tanto como el buen recibimiento que tuve siempre en todos los jardines. Yo les dejaba los cuadernos una semana y me preguntaban si se lo podían quedar una semana más porque el cuaderno lo tenía alguno de los chicos en su casa. Tengo que agradecer mucho a los directivos y docentes por su predisposición a la hora de difundir y trabajar con sus alumnos el contenido del programa”.

García no dudó en afirmar que está “muy contenta, muy feliz de la respuesta de los chicos”. “Muchas familias me encuentran y los padres me cuentan que los nenes me escuchan, me muestran videos de los chicos escuchando la radio y contestándome cuando yo hablo. Esas cosas me hacen muy feliz, me llenan el alma”, destaca.

Respecto del medio en el cual se ha hecho conocida por sus diferentes trabajos realizados, la conductora comentó que “la radio es mágica”. “Porque así como los nenes se imaginan que uno está adentro de una radio, yo me los imagino escuchando el programa. Siempre les pido que estén en familia escuchándolo porque media hora en familia es importante para los chicos, para los grandes, para todos. Estoy feliz de los resultados, tan feliz que la directora de la radio, Mariela Nazar, me ha dado la posibilidad de seguirlo el año que viene así que nos reencontraremos en marzo”, cerró.