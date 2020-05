Berni: “la policía va a seguir funcionando como hasta ahora”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, visitó el jueves Trenque Lauquen donde se reunió con el intendente municipal, Miguel Fernández, y funcionarios de su gabinete, mantuvo contacto con la prensa y luego se acercó al Hospital Dr. Pedro T. Orellana en el marco de la recorrida que viene realizando por distintos distritos del interior bonaerense con el fin de evaluar con los jefes comunales el trabajo que realizan en la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.

Berni llegó a Trenque Lauquen alrededor de las 9.30 acompañado por el Jefe de Gabinete, Mario Baudri, y el director provincial de la Agencia de Seguridad, Marcelo Montero, y enseguida se reunió con el intendente Miguel Fernández, en su despacho, donde también estaban presentes el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo, el subsecretario de Salud, Sergio Valente y la subsecretaria de Desarrollo Humano, Cristina Ferster.

Como parte de la actividad que desarrolló en Trenque Lauquen el funcionario provincial, acompañado por el jefe comunal, brindó una conferencia de prensa, que por cuestiones de espacio se desarrolló en el auditorio del Centro Cívico, en la que brindó precisiones sobre el trabajo que se viene desarrollando ante la contingencia sanitaria que se está viviendo. Destacó el comportamiento de los trenquelauquenses, habló de los cambios previstos en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires y elogió la labor de la policía en este contexto de aislamiento social.

Después de la visita a Trenque Lauquen, Berni siguió su recorrida por los distritos de Pehuajó, Carlos Casares, Bragado y Chivilcoy, según la agenda programada desde el área a su cargo.

DESTACÓ EL TRABAJO DEL MUNICIPIO Y LA COMUNIDAD

Sobre la visita, el Ministro explicó que “estamos recorriendo cada una de las localidades –más allá que el Gobernador tiene contacto permanente con los Intendentes- porque es totalmente distinta la sensación que uno tiene cuando habla por videoconferencia que cuando uno está en la calle, recorre la ciudad y ve el comportamiento colectivo de la gente”.

En este sentido Berni consideró que “en Trenque Lauquen se ve una gran responsabilidad social, todas las personas con barbijo, respetando la distancia social en cada una de las actividades, las cuales se desarrollan respetando los protocolos de bioseguridad y eso es importante no solamente para el cuidado personal sino también para la actividad en general de la ciudad que ha empezado a recobrar de a poco su ritmo habitual”.

Al respecto el funcionario provincial destacó que en Trenque Lauquen no hay circulación viral y lo atribuyó “al trabajo que hizo el Municipio y al comportamiento individual de cada uno de los ciudadanos y en ese sentido nos vamos reconfortados más allá de la tranquilidad de saber que las situaciones más importantes que tenemos que tener en cuenta como son la salud y la asistencia alimentaria se están llevando adelante con responsabilidad y compromiso”.

♦ Reforma policial: “Es una reforma que tiende principalmente a generar importantes cambios en aquellos lugares donde está la policía local que no es el caso de Trenque Lauquen”.

El Ministro anunció que “en el interior la reforma la vamos a ir realizando en la medida que nos vayamos alejando de esta etapa porque no tenemos grandes problemas y no hay demasiadas decisiones que tomar tampoco, más que nada son cuestiones administrativas que tienen que ver con la agilidad del funcionamiento y no más que eso, a diferencia del Conurbano donde tenemos la policía local y tenemos grandes compartimentos estancos que deben funcionar de manera coordinada”.

Dijo también que “la policía va a seguir funcionando como hasta ahora con la diferencia que los distritos que se van a controlar tienen menor superficie y menor cantidad de habitantes y por lo tanto una mejor coordinación y funcionamiento”.

♦ Comisaría de la Mujer: aseguró que “va a tener el mismo esquema de funcionamiento, pero por sobre todas las cosas el mismo esquema de prioridades en la atención de una problemática que nos preocupa y nos ocupa y que debe generar cambios profundos porque los casos de femicidio en la Argentina siguen aumentando día a día”.

♦ Cárceles: “Entendemos los problemas que hay en las cárceles y lo padecemos porque la misma superpoblación que tenemos en las cárceles la tenemos en las comisarías, hay situaciones de hacinamiento, pero la Justicia debería tener otras definiciones a mano y si la última definición es la liberación debería hacerse de manera consensuada, responsable y con información”, sostuvo. Respecto de la posibilidad de contar con más calabozos en las Comisarías, Berni aclaró que “la idea nuestra no es seguir ampliando y habilitando más calabozos en las comisarías que tienen que seguir siendo lugares donde se toman las denuncias, la policía tiene que estar en la calle que es su lugar de acción y los detenidos tienen que estar en los lugares que están preparados para ser detenidos, nosotros estamos llevando adelante diferentes estructuras edilicias (como alcaidías) para poder alojar ahí a los detenidos”.

♦ Narcotráfico: Acerca del trabajo para combatir el narcotráfico, Berni consideró que “el único elemento fundamental para trabajar en este tema es la investigación y por eso la reforma, sobre todo de la carrera policial, una persona que ingresa a la policía en investigación tiene que seguir especializándose en el tema”.

♦ Patrulla rural: Si bien reconoció que hoy todos los recursos están destinados a la salud, Berni anunció algunos proyectos que quedaron en carpeta como la modernización de la Patrulla Rural y en este sentido informó que “habíamos avanzado en contactos con las fábricas de helicópteros tanto francesas como americanas porque tenemos pensado crear nuestra propia Patrulla Rural Aerotransportada, un sistema novedoso que va a estar monitoreando todos los lugares, pero por ahora la prioridad es la salud y esos helicópteros se transformaron en respiradores”.