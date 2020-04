Berni, en contra de la liberación de presos: “Si fuera por mí no sale ninguno”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, cuestionó duramente que presos con riesgo de contagiarse el coronavirus sean beneficiados con la prisión domiciliaria y dijo que si fuera por él “no sale ninguno”.

“Es una situación muy excepcional, donde mi visión no tiene mucha injerencia porque las cárceles dependen administrativamente del Ministerio de Justicia y la libertad de cada uno de los presos depende de los jueces”, sostuvo Berni. Y aclaró: “Por suerte para los presos (su libertad) no depende de mi opinión, porque si fuese por mí no sale ninguno”.

En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández se manifestó a favor de que los presos comunes que integran grupos de riesgo de contagio accedan al beneficio de la prisión domiciliaria. Mientras que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, advirtió que los jueces que liberen a presos sin cumplir con la ley de la víctima, podrían ser sometidos a juicio político.

En este contexto, Berni aseguró al canal América que es un “verso” que con las pulseras electrónicas se puede controlar a los presos afuera de las cárceles.

Si bien reiteró que “como es una situación excepcional hay que remitirse a lo que dicen los dueños de cada uno de los presos, que son los jueces”, advirtió que en el territorio bonaerense “no hay cantidad suficiente de pulseras para todos los presos que quieran liberar”.

“Además hay una sobreactuación de algunos organismos de derechos humanos que tensan permanentemente y logran llevar una expectativa falsa”, señaló el funcionario, y agregó: “Los organismos de derechos humanos quieren que los presos estén afuera”.

“Hoy las cárceles son un lugar complicado no solamente por la sobrepoblación que tienen sino por todas las expectativas que se van generando”, concluyó. (DIB) FD