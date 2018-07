Bautismo para la Orquesta de Tango junto a la Big Band

A sala llena y con muy buena repercusión, la Orquesta de Tango dependiente de la Escuela de Música municipal tuvo su bautismo el sábado a la noche, en la Casa de la Cultura, precediendo una nueva presentación de la Big Band, que también fue largamente reconocida por sus interpretaciones, en tres de ellas con la participación de la cantante Carina Sottosanto.

La primera en salir a escena fue la Orquesta de Tango que hizo un repertorio entre clásico y moderno, fresco, de cinco temas: “Trenzas”, “El Abrojito”, “Yuyo Verde”, “Garúa” y “Regín”. Y en dos de los tangos (“El Abrojito” y “Yuyo Verde”) se sumó la pareja de bailarines compuesta por Hugo Altamiranda y Marcela Demaría, que le dieron más brillo aún a la puesta.

Luego de una pausa, la nueva formación de la Big Band, con más integrantes, completó una docena de temas: “A hard day´s night” (The Beatles), “I wish” (Stevie Wonder), “Take five” (Dave Brubeck), “Cantaloupe Island” (Herbie Hancock), “Blue Monk” (Thelonius Monk), “You know I´m no good” (Amy Whinehouse), “All of me” (G. Marks y S. Simons), “I feel good” (James Brown), “The chicken” (Pee Wee Ellis), “Funkytown”, “Proud Mary” (Creedence Clearwater Revival) y “Uptown Funk” (Mark Ronson). Y Carina Sottosanto le puso su voz a “You know I´m no good”, “All of me” y “Proud Mary”.

Reconocimiento

La Orquesta de Tango y la Bing Band, ambas dependientes de la Escuela de Música comunal, son dirigidas por Martín Larroudé. Y un público de todas las edades colmó las instalaciones de la Casa de la Cultura, incluso hubo quienes debieron permanecer de pie, entre ellos el intendente municipal, Miguel Fernández, durante la doble actuación.

En tanto, Larroudé agradeció el acompañamiento de la gente, del Municipio, de la Escuela de Música municipal que dirige el maestro Daniel Virzi y felicitó a los músicos, cantante y bailarines que participaron de la presentación, antes de recibir el último cerrado y prolongado aplauso de la noche.