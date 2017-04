“Bauti” pasó por el Garrahan y visitó a la pequeña “Mili”

Tal vez como lo sintió él durante su largo y difícil año de trajinar por los pasillos del Hospital Garrahan, donde personalidades de distintos ámbitos le brindaron apoyo mientras luchaba por su vida, ahora fue su turno de devolver al menos un poco del afecto recibido.

Él más que nadie sabe que además de las cuestiones médicas, el factor anímico es muy importante para afrontar situaciones límites como las que tuvo que atravesar donde lo que está en juego no es otra cosa que la propia vida.

Hablamos de “Bauti” Caballero, el joven trenquelauquense que el año pasado fue trasplantado exitosamente de corazón, quien el pasado jueves volvió al Garrahan a realizarse los controles periódicos a los que debe someterse tras lo cual se hizo un tiempo para visitar a Milagros Diez, una niña de Trenque Lauquen que se encuentra bajo tratamiento oncológico en dicho nosocomio.

El gesto no sorprende ya que el joven local siempre se mostró solidario con quienes más lo necesitan, aún mientras aguardaba la llegada de un corazón. Sin embargo actitudes como ésta lo enaltecen como persona, y llenan de orgullo a su familia y a toda nuestra comunidad.

n Encuentro

El encuentro entre los pequeños fue informado a través de las redes sociales por María Yanina Suárez, madre de “Bauti”, quien publicó una foto de ambos acompañado por el siguiente mensaje: “Y acá nos encontramos en el Garrahan. Fuerza Mili, volverás a casa y a Trenque muy pronto como lo hizo “Bauti” porque sos muy fuerte princesa. Rezaremos para que así sea y que Dios te siga dando la risa hermosa que tenés siempre”.

Y a Silvia González, la madre de la pequeña Mili le expresó su apoyo: “Fuerza Mamá” escribió Suárez.

n Estado

Vale recordar que Mili, se encuentra internada en el Hospital Garrahan a raíz de u problema oncológico en la médula y es su madre, Silvia González quien utilizando las redes sociales fue dando detalles del estado de salud de la pequeña.

En su último parte publicado el 11 de abril, González indicó que “Mili no irá a operación. Van a realizarle radioterapia (…) y le realizarán una tomografía en la parte toráxica y cervical. La decisión fue porque la quimio ha dado muy buenos resultados y el tumor que se encuentra dentro de la médula se encuentra muy frágil para volver a tocar porque corre mucho riesgo y el que se encuentra en la parte toráxica es el más complicado ahora porque corre riesgo que se revienten los vasos que se encuentran rodeándolo”.

Y agregó que “por suerte no la tienen que volver a abrir. Volví al mundo cuando me lo dijo el oncólogo”.

Y como sucedió con Bauti, el caso de la pequeña Mili saca a relucir lo mejor de nuestra comunidad que con mensajes de apoyo y gestos solidarios acompañan esta familia local que está atravesando por un difícil momento.