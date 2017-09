Basura, acceso, plaza y la desaparición de Santiago Maldonado

n Por teléfono

n Basura

Mirta dejó el siguiente reclamo: “En la escuela Nº1 sobre calle Belgrano hace meses que hay bolsas de basura tiradas, dan un aspecto feo, espero que la Municipalidad las levante”.

n Arquería

Una vecina comentó: “Me causó mucho dolor ver en el concurso de arquería por el día del niño que le disparaban a figuras con animales. Qué triste, cuando tratamos de tomar conciencia sobre la cacería y la extinción de animales. Por qué no eligieron un círculo o cualquier otra cosa que no sea un animal”.

n Acceso y plaza

Mario felicitó al municipio “por la remodelación del acceso. Ahora, cuándo se van a animar a hacer lo propio con plaza San Martín que es un verdadero desastre?”

n Maldonado

Pedro se refirió a la marcha por Santiago Maldonado: “Si bien en esta segunda marcha para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado fuimos más personas que en la primera, pienso que deberíamos ser muchísimos más aún. Esto no puede pasar en una democracia”.

n Por la web

n Basural

Respecto sobre la nota publicada en este medio sobre la gente del basural, Eduardo comentó: “El intendente es responsable. Vive de fiesta marginando y ocultando la problemática de los pobres. Este declaró: el municipio no puede generar trabajo. Se presentó un proyecto de ordenanza auto alimentario familiar y el oficialismo no lo trato y no lo resolvió. Con posibilidad de crear cooperativas en el rubro alimenticio sin romper la cadena comercial. No se puede producir alimento porque además te fumigan”.

Jorge Alberto, por su parte, le respondió a Eduardo: “¿Eduardo, hace mucho que vivís en Trenque Lauquen o recién te enteras que hay gente que vive de la basura? Yo me acuerdo que en el año 1990, cuando iba a tirar la basura a donde hoy es la ampliación urbana, lugar que se relleno con basura, ya existía gente cirujeando. Por lo que veo no es culpa justamente de Fernández, que por otra parte digamos no es de lo más eficiente que hay”.

n Maldonado

Miguel: Se que se busca denodadamente a Santiago Maldonado. Ruego que aparezca con vida. Ruego que aparezca con vida Jorge Julio López. Que se esclarezca la muerte de Nisman. La dudosa muerte de Juan Castro. La muerte del militante radical jujeño Jorge Ariel Velázquez, opositor a Milagros Sala. La muerte de Marcela Díaz, empleada de Sueños Compartidos que denunció por estafa a Hebe de Bonafini. También saber sobre Jazmín de Grazia, que murió asfixiada en su departamento días después de haber sido despedida de su programa televisivo, luego de haber mantenido un duro cruce con Aníbal Fernández por entonces Jefe de Gabinete. Sería bueno saber quién mató a Leonardo Andrés Andrada, testigo clave en el juicio sobre la tragedia de Once, lo mataron de 4 tiros por la espalda y uno de gracia cuando estaba en el piso ya fallecido y sólo le robaron el celular y no los 1200 pesos que llevaba en el bolsillo.

Otro de los crímenes, hasta el momento impune, es el triple crimen de General Rodríguez, cuyas víctimas fueron Sebastián Forza, Leopoldo Bina. Damián Ferrón.

También la muerte de Andrés Beroíz, tesorero del gremio camioneros asesinado en raras circunstancias. Quiero que aparezca Santiago Maldonado con vida. Jorge Julio López también con vida. María Cash también con vida. No conforme con ello, quiero que se esclarezcan todos estos crímenes ocurridos en democracia que no han sido esclarecidos. Este es un recordatorio Todavía hay argentinos con memoria muy frágil y selectiva en este país. Cada quien saque sus propias conclusiones”.

Rodolfo, sobre el mismo tema, agregó: Esto es un armado K, Maldonado justo es sobrino de Vaca Narvaja, Montonero que los entrena a los falsos mapuches del RAM en el sur y su mujer (terrorista también). Dejen de fomentar odio y mentira, por favor. Cuánta gente hay desaparecida en democracia, muerta por delincuentes, y ya se sabe del negociado y curro de los DDHH para terroristas y sus familias. Esto es político y de los montoerpianos K”.