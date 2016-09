Basta de violencia

¿Qué los lleva a ciertos personajes al insulto soez a través de las cámaras de televisión? Para ponerlos con nombres y apellidos, el energúmeno (no es otra cosa) Luis D’Elía, se permite amenazar al presidente de la República a que vaya preparando el helicóptero, y a la no menos devaluada Hebe de Bonafini, gritando frente al Parlamento a los senadores: “hijos de puta váyanse”. En otro gobierno, menos tolerante, estarían presos que es el lugar que mejor se adapta a sus siniestras intenciones. Tal vez es eso lo que buscan; ir a un calabozo para transformarse en víctimas y aparecer en los medios de comunicación.

Esas triquiñuelas políticas baratas son muy conocidas: meterlos presos sería funcional a sus propósitos de adquirir notoriedad. ¿Por qué no ensayan estos desaforados en presentarse en una lista como candidatos a diputados para medir el apoyo que tienen en la opinión pública? Sería muy sano para la democracia, y para ellos mismos, porque hasta ahora sólo se los conoce por sus tropelías y su mala educación. La única “hazaña” que se le conoce a D’Elía es haber tomado una comisaría donde no había nadie que se le opusiera..

Tampoco deberían cobijarse en un partido político, porque a esta altura de la evolución que ha experimentado el sistema democrático argentino, ninguna organización política quiere tener entre sus filas a cultores de la violencia por la violencia misma. Las urnas no están “guardadas” como dijera un funcionario de la dictadura militar. Están disponibles para todo el pueblo argentino, y es allí donde se expresa la ciudadanía. Esas expresiones aisladas sería bueno encauzarlas por la vía del sufragio, de modo que la protesta o el apoyo tengan un camino legítimo por donde manifestarse. A menos que se pretenda desestabilizar al Gobierno, pero entonces sería inútil cualquier reflexión dentro del sistema democrático.