Baselli encabezaría una lista de unidad para dirigir al PJ

Néstor Baselli sería el dirigente que encabezaría una lista de unidad en el marco de una nueva elección partidaria en el seno del PJ trenquelauquense a desarrollarse el próximo 17 de diciembre. Y si bien ayer este medio se comunicó con Baselli para poder confirmar este dato fehacientemente, el ex candidato a concejal fue cauto y prefirió por el momento no hacer declaraciones ya que la lista aún no está oficializada.

No obstante, los rumores lo señalan a Baselli como el encargado de suceder en este cargo a Diego Fernández quien anunció hace días que no tenía intenciones de presentarse para un nuevo mandato en los comicios partidarios para renovar autoridades.

Según pudo confirmar este diario, a nivel local habrá una lista de unidad y la misma sería encabezada por Néstor Baselli, un dirigente conocido por su actividad en el seno de la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen y quien fuera candidato a concejal en cuarto lugar en las últimas PASO. De esta manera, resta esperar hasta el fin de semana para afirmar este rumor ya que, por estos días, se transitan jornadas en las cuales se analiza la situación de cada distrito, sus candidatos y posibles impugnaciones de listas.

n En la cuarta

En otro orden, mientras aún siguen los cruces en torno a la conducción del PJ bonaerense, este martes se conocieron los nombres de los candidatos a presidir los consejos del PJ en los 19 distritos de la Cuarta Sección. Como dato a destacar, es que sólo habrá internas en General Viamonte, Bragado y Lincoln.

Otro de los puntos a resaltar es que algunos intendentes se pusieron al frente de las estructuras partidarias, dado que Jorge Cortés (Hipólito Yrigoyen), Walter Torchio (Carlos Casares), Alexis Guerrera (General Pinto) y Pablo Zurro (Pehuajó), encabezarán las nóminas.

n Por distrito

En tanto, distrito por distrito, los nombres son los siguiente: Alberti: Claudio Aníbal Casas; Bragado: internas entre Daniel Jauregui Lorda y Eduardo Ramón Gatica; Carlos Casares: Walter Torchio; Carlos Tejedor: Pablo Battista; Chacabuco: Javier Gastón Estévez ; Chivilcoy: Darío Speranza; Florentino Ameghino: Marcos Shanahan; General Arenales: Liliana Folini; General Pinto: Alexis Guerrera; General Viamonte: Internas entre Juan Carlos Paulina y Javier Mignaquy; General Villegas: María Sol Fernández; Hipólito Yrigoyen: Jorge Cortés; Junín: Lautaro Mazzutti; Leandro N. Alem: Ricardo Luis; Lincoln: interna entre Jorge Abel Fernández y Adriana Mariela Roldán; 9 de Julio: Horacio Delgado; Pahuajó: Pablo Zurro; Rivadavia: Natalia Despres.