Barrio y Argentino punteros

El “Decano” fue local ante Independiente de Rivadavia y ganó por la mínima diferencia, en tanto que el “Celeste” también jugó en su casa, frente a Monumental, cerrando con un resultado a favor mediante un 3 a 2.

Por otra parte, la goleada de la fecha la consiguió Ferro Carril Oeste contra Unión de Rivadavia. En su cancha el “Ferroviario” se impuso por 4 a 0. Además se dio el 3 a 1 de Barrio Norte de América sobre Atlético Trenque Lauquen y el 1 a 0 de Las Guasquitas ante Tres Llantas.

La séptima

El Fútbol Senior, al igual que todas las otras categorías de la LTF, tendrán un descanso de 15 días debido a las elecciones nacionales del próximo domingo. Es así que el séptimo capítulo del Intermedio deberá esperar un poco más de lo habitual.

Para dicha fecha, estos son los partidos programados: Atlético Rivadavia vs. FBC Argentino, Tres Llantas vs. Barrio Alegre, Atlético Trenque Lauquen vs. Las Guasquitas, Unión Deportiva vs. Barrio Norte de América e Independiente de Rivadavia vs. Ferro Carril Oeste. Tiene fecha libre el Club Monumental.