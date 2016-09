Barrio Norte, Tres Llantas y Argentino arriba

Se disputó ayer por la mañana la tercera fecha del Torneo Clausura del Fútbol Senior, que proponía varios encuentros interesantes, y tras completarse el programa de partidos Barrio Norte de América, Tres Llantas y el FBC Argentino quedaron como los punteros de cada una de las zonas.

El “Trula” le arrebató la punta a Independiente de Rivadavia en la zona “A”, el “Merengue” tomó distancia en la zona “B” y el “Decano” se mantuvo en lo alto del grupo “C” con un empate. Pero además se dieron algunas goleadas que le pusieron más condimentos todavía a una fecha por demás de interesante.

Zona “A”

El choque central del grupo “A”, el clásico rivadaviense entre Independiente y Barrio Norte, terminó con triunfo del “Trula” por 1 a 0 y así la punta cambió de dueño.

Por su parte, en cancha de Atlético Rivadavia se enfrentaron Sarmiento y el dueño de casa, goleando Atlético con un 5 a 0. Mientras que Ferro de Trenque Lauquen recibió a Atlético Trenque Lauquen y lo venció 4 a 0.

Zona “B”

En tanto que, al igual que en el grupo “A”, por la zona “B” también se enfrentaban el líder con su principal perseguidor. Y así Tres Llantas, de local en Barrio Alegre, le ganó al “Celeste” por 1 a 0 y se alejó en la punta.

Mientras que en Berutti se vieron las caras Giat y Racing de Fortín de Olavarría, dándose un triunfo local 5 a 2.

Zona “C”

Por otro lado, Deportivo Argentino de 30 de Agosto cayó como local ante Cecil A. Roberts de Salliqueló por 6 a 0. Y Monumental recibió a Ferro de Tres Lomas para lo que fue un empate 0 a 0.

En tanto, Las Guasquitas fue local ante el FBC Argentino, terminando estos dos equipos igualados en 1, en lo que fue el encuentro interzonal de la fecha, que le sirvió al “Decano” para seguir arriba.

n La próxima

Por la cuarta fecha jugarán Atlético Rivadavia vs. Atlético Trenque Lauquen, Barrio Norte vs. Sarmiento, Ferro de Trenque Lauquen vs. Independiente, Barrio Alegre vs. Las Guasquitas, Racing vs. Tres Llantas, Ferro de Tres Lomas vs. FBC Argentino, Cecil A. Roberts vs. Monumental y Giat vs. Deportivo Argentino.