Barrio lidera en el Senior

Barrio Alegre, quien es el líder del certamen, empató sin goles ante Atlético Trenque Lauquen. Ferro Carril oeste tomó el segundo lugar luego de ganarle a Atlético Rivadavia por la mínima diferencia. Buen triunfo el logrado por Monumental sobre Tres Llantas, por 4 a 1; terminó igualado en 2 el partido entre Barrio Norte e Independiente de Rivadavia, y fue empate en 1 el choque entre Las Guasquitas y Unión de Rivadavia. El FBC Argento tuvo fecha libre.

n Posiciones

Barrio Alegre está liderando el certamen con 19 puntos, seguido de Ferro, con 16 y 15 puntos para el FBC Argentino. Le siguen Atlético Rivadavia (14); Barrio Norte (13); Las Guasquitas (10); Independiente (8); Atlético Trenque Lauquen (8); Monumental (7); Unión Deportiva (2) y Tres Llantas (0).

La novena fecha tendrá estos partidos: Atlético Rivadavia vs. Barrio Norte; Atlético Trenque Lauquen vs. Monumental; Unión Rivadavia vs. Barrio Alegre; Independiente vs. Las Guasquitas y Argentino vs. Ferro Carril Oeste. Cumple fecha libre Tres Llantas.