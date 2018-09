Barrio Alegre fue más y le ganó a Ferro con un triplete de Julián Peña

La primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) para sus divisiones mayores se completó ayer por la tarde con cuatro partidos.

El sábado se jugó un solo adelantado donde el Club Progreso cosechó los tres puntos. Con un tanto del flamante jugador incorporado Elías Seibene, los de rojo y negro sumaron una importante victoria ante Atlético Trenque Lauquen por la Zona “A”.

En Barrio Alegre

Y uno de los encuentros más destacados de la tarde del domingo se desarrolló en el predio de Barrio Alegre. Por la Zona “B” el “Celeste” recibió la visita nada más y nada menos que del campeón del Intermedio. Ferro Carril Oeste, de gran campaña en varias divisiones (se coronó en 1º, 3º y 6º), quiso ganar en el arranque del Clausura pero el arco le fue esquivo. Y tuvo enfrente a un rival que supo aprovechar más los espacios y, en especial, las oportunidades.

Pasadas las 16 se puso en marcha el encuentro ya con el horario de verano ante la presencia de algo de público, menos de lo habitual, y en una jornada donde el viento tuvo gran dominio a la hora de las precisiones.

Con el arbitraje de Claudio Maldonado, la pelota salió a rodar y antes del primer minuto Barrio Alegre se perdía el gol luego de una jugada de pelota parada. Rápidamente era el “Verde” el que tenía mayor posesión pero no lograba la ejecución Bernando Bruzzón. Por su parte, Julián Peña comenzaba a hacerse sentir por el lado del “Celeste” dando las primeras alertas.

Penales

A los 7’ de la primera parte Maldonado marcaba una falta hacia Esteban Maldonado y de esa manera cobraba un penal a favor del local. Rápidamente Facundo Suárez se hacía dueño de la pelota pero aparecía el eterno Damián Azurabarrena para rebotar la pelota y luego Juan Cruz Suárez la desviaba al corner. De ahí en más Barrio Alegre volvía a tomar más dominio pero la defensa de Ferro se hacía más fuerte y le impedía el gol a Suárez, que era más rápido.

La visita tenía algunas chances y nuevamente Bruzzón, junto al goleador Francisco Cabrera, no lograban ejecutar en el arco de Kevin Castro. Además, Ezequiel y David Ibáñez intentaban pero el gol se hacía esperar.

Pasados los 32’ otro penal era sancionado por Maldonado y esta vez para Ferro. Luego de una falta de Mariano Polenta sobre Bruzzón era Cabrera quien se ubicaba en el punto de penal. Pero el marcador seguía con el cero de ambos lados ya que la pelota pegaba en la base del palo derecho. Parecía que no era la tarde de los penales y los equipos se iban al descanso igualados destacándose que Ricardo Del Río erraba en un mano a mano con Azurabarrena.

Goles

El segundo tiempo comenzaba mucho más rápido. Se daban algunos cambios para dar mejor ritmo y entre ellos por la lesión (desgarro) que sufría Facundo Suárez.

El “Celeste” tenía mejor manejo del juego y así llegaba el primer gol de la mano de Peña a los 9’ en un remate cruzado donde el “Vasco” nada podía hacer.

Ferro necesitaba reinventarse y tenía así ingresos generando más jugadas de pelota parada. A los 18’ Cabrera tenía una gran chance pero Castro le arrebataba el empate. Dicen que cuando los goles no entran en un lado van al otro arco. Y así fue. Emiliano Márquez se combinaba muy bien con Peña, que ejecutaba así el 2 a 0 a los 33’.

El “Verde” se iba un poco más atrás y Barrio Alegre volvía a presionar. Y a los 39’ Peña se hizo dueño de la tarde para marcar el 3 a 0 con otra gran ejecución. De esa manera, el “Celeste” se hizo fuerte y no se achicó ante el último campeón, que no pudo con la fuerte jerarquía del dueño de casa.

Más partidos

El otro partido en Trenque Lauquen de ayer se disputó en la cancha de Las Guasquitas. El “Colono” tuvo allí la visita de Monumental, que se iba la descanso ganando por el gol de Román Rostagno a los 26’. Pero fue en la segunda parte del encuentro cuando Mariano Barella, a los 10’, empataba y así culminó el partido por 1 a 1 por la Zona “B”.

En Pellegrini se llevó a cabo el otro encuentro por la Zona “A” y fue Atlético Pellegrini quien sumó los primeros tres puntos al imponerse por 1 a 0 ante el Foot Ball Club Argentino. Para eso a los 19’ del segundo tiempo Federico González Paz le daba la alegría al “Expreso”. Mientras que el único partido interzonal se jugó en Beruti, donde Giat y Huracán terminaron igualados 0 a 0.