“Barbijo rojo”: la campaña contra la violencia de género se replica también en las farmacias de Trenque Lauquen

En el marco de la aún imparable cantidad de femicidios que tienen lugar en la República Argentina, el Gobierno nacional convocó a la red de farmacias de todo el país a sumarse como espacios de recepción de denuncias enmarcadas en la violencia de género a través de la campaña del “Barbijo Rojo” la cual también se está aplicando en Trenque Lauquen, según se informó a La Opinión desde distintas farmacias de la ciudad.

El objetivo de esta iniciativa es que las mujeres soliciten en la farmacia un barbijo rojo al personal, que comprenderá que se trata de una situación de violencia por motivos de género. Ante este hecho, el personal le solicitará al denunciante sus datos personales y si se trata de un pedido propio o para una tercera persona.

En este marco, una vez registrados los datos se comunicarán con el 144 para dar a conocer la situación, a excepción de los casos en que quien denuncie se presente con visibles signos de violencia física, donde se hará una comunicación inmediata a este mismo número.

n A nivel local

“Esta campaña es de aplicación a nivel nacional, tiene un protocolo que se aplica a todas las farmacias del país, por lo tanto en Trenque Lauquen también estamos trabajando con ese mismo instructivo”, se explicó a este medio desde una de las farmacias de Trenque Lauquen que fueron consultadas. Asimismo, se señaló que “hasta el momento no se ha tenido ningún caso”.

Desde otra de las farmacias que fueron consultadas también afirmaron estar en conocimiento del protocolo y saber cómo actuar ante la aparición de un caso de estas características.

n En cuarentena

Cabe recordar que a partir del momento que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio y comenzó a regir la cuarentena en los hogares, el viernes 20 de marzo, hasta el 29 de dicho mes y según el registro de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) “hubo al menos 7 femicidios en Argentina”.

A partir de allí, y de las situaciones de violencia de género desarrolladas en el contexto de la emergencia por la pandemia de Covid-19, se activó en todo el país un protocolo para ayudar a las mujeres que se encuentran en peligro durante el aislamiento obligatorio a través de una iniciativa del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Confederación Farmacéutica Argentina, que entró en vigencia a partir del 1° de abril.

De esta forma aquellas mujeres que se encuentren en una situación de violencia de género, pueden acercarse a cualquier farmacia y solicitar un “barbijo rojo”. “Necesito un barbijo rojo” es la contraseña.

Se explica que, en tiempos de cuarentena, muchas mujeres se encuentran conviviendo con sus agresores o en situaciones de violencia de género intrafamiliar.

n Cómo actúan

Así es como, de esta manera el personal farmacéutico entenderá el pedido, responderá que no tiene el producto y pedirá algunos datos personales, como nombre, teléfono, dirección y fecha alegando que se comunicará cuando se encuentre disponible.

Una vez registrados los datos, desde la farmacia se comunicarán con la Línea 144 para dar a conocer la información de la persona en situación de violencia y se le brindará asesoramiento en caso de que se vuelva a presentar en la farmacia.

El personal farmacéutico también se pondrá en contacto con la línea 144 si la persona llega a una farmacia con signos físicos o psicológicos visibles de violencia.

Cabe destacar que en caso de que el pedido sea personal y la víctima no pueda recibir un llamado, podrá brindar los datos de contacto de una persona de confianza. Una vez recibida la denuncia, la persona será contactada desde la Línea 144 y se le brindará contención, información y asesoramiento.

Además se informó que “si el personal farmacéutico identifica un cliente en situación de violencia a partir de signos físicos o psicológicos que den cuenta de esa situación, aunque la persona no solicite el barbijo rojo, desde el comercio se comunicarán directamente con la línea 144 para asesorarse respecto a cómo actuar”.